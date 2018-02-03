400 milyon yatırımla 3.500 kişiye istihdam
Şenpiliç, Osmaniye’de 400 milyon TL’lik entegre tesisinin temelini attı. Tesiste 3 bin 500 kişiye istihdam sağlanacak. Ayrıca 840 çiftlikle yapılan anlaşma ile yerel üretici de desteklenmiş olacak.
- ERDİNÇ AKKOYUNLU
Türkiye piliç pazarının lideri Şenpiliç, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 400 milyon TL yatırımla yeni bir entegre üretim tesisi kuruyor. Temel atma törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katıldığı tesis, 3 bin 500 kişiye de iş kapısı olacak. Törende Türkiye ekonomisinin büyümeye devam etmesi için yatırımların şart olduğunu vurgulayan Şenpiliç Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, “Bizim iş adamı olarak vazifemiz, yeni yatırımlar yapmak, o yatırımın etrafındaki eko-sistemi büyütmek, daha fazla insana iş ve aş fırsatı sunmak. Şenpiliç’in 40. Yılında 400 milyon TL’lik yatırımla kuracağımız yeni entegre tesisimizi, ekonomimize ve halkımıza kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.
40 YILIMIZA GİRDİK
Haşim Gürdamar, 2018 yılında Şenpiliç’in 40. kuruluş yıldönümü olduğunu vurgulayarak, “40 yılda kaydettiğimiz mesafe, bizim olduğu kadar Türkiye’nin de başarısıdır. 40. Yılımızda Şenpiliç’in doğup büyüdüğü Sakarya’dan sonra ilk kez, ülkemizin bir başka güzide şehrinde, Osmaniye’de yeni bir yatırımın temelini atıyoruz. Bizim iş adamı olarak vazifemiz, yeni yatırımlar yapmak, o yatırımın etrafındaki eko-sistemi büyütmek, daha fazla insana iş fırsatı sunmaktır. Türkiye ekonomisinin büyüme performansının sürdürülebilmesi için de yatırımların artması şart” dedi.
840 çiftlikle anlaşma
Şenpiliç, Osmaniye Kadirli’de ilk etapta günlük 450 bin adet kesim kapasiteli bir kesimhane ile yıllık 579 bin 500 ton üretim kapasiteli bir yem fabrikası kuracak. Bunu önümüzdeki dönemde kuluçkahane ve damızlık çiftlikleri izleyecek. Entegre tesisin bu yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Tesis, 200 kilometre yarıçaplı bir alanda ekosistem yaratacak. Çevredeki 840 çiftlikle anlaşma yapılacak.
1 milyar TL ciro ile lider
Tesiste 3.500 kişiye istihdam sağlanacak. Bu da yaklaşık olarak 20 bine yakın kişinin yaşamına dokunulacağı anlamına geliyor. Şenpiliç bu yönüyle hükümetin başlattığı istihdam seferberliğine de anlamlı bir katkı yapıyor. 1978 yılında dönemin mütevazı şartlarında kurulan Şenpiliç, bugün 320 bin tonluk piliç eti kapasitesi, 1 milyar TL’yi aşan cirosu ve yüzde 14 pazar payıyla Türkiye’nin en büyük entegre piliç üreticisi konumunda bulunuyor.
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