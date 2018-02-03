400 milyon yatırımla 3.500 kişiye istihdam

Türkiye piliç pazarının lideri Şenpiliç, Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde 400 milyon TL yatırımla yeni bir entegre üretim tesisi kuruyor. Temel atma törenine Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin de katıldığı tesis, 3 bin 500 kişiye de iş kapısı olacak. Törende Türkiye ekonomisinin büyümeye devam etmesi için yatırımların şart olduğunu vurgulayan Şenpiliç Onursal Başkanı Haşim Gürdamar, “Bizim iş adamı olarak vazifemiz, yeni yatırımlar yapmak, o yatırımın etrafındaki eko-sistemi büyütmek, daha fazla insana iş ve aş fırsatı sunmak. Şenpiliç’in 40. Yılında 400 milyon TL’lik yatırımla kuracağımız yeni entegre tesisimizi, ekonomimize ve halkımıza kazandırmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.

40 YILIMIZA GİRDİK

Haşim Gürdamar, 2018 yılında Şenpiliç’in 40. kuruluş yıldönümü olduğunu vurgulayarak, “40 yılda kaydettiğimiz mesafe, bizim olduğu kadar Türkiye’nin de başarısıdır. 40. Yılımızda Şenpiliç’in doğup büyüdüğü Sakarya’dan sonra ilk kez, ülkemizin bir başka güzide şehrinde, Osmaniye’de yeni bir yatırımın temelini atıyoruz. Bizim iş adamı olarak vazifemiz, yeni yatırımlar yapmak, o yatırımın etrafındaki eko-sistemi büyütmek, daha fazla insana iş fırsatı sunmaktır. Türkiye ekonomisinin büyüme performansının sürdürülebilmesi için de yatırımların artması şart” dedi.

840 çiftlikle anlaşma

Şenpiliç, Osmaniye Kadirli’de ilk etapta günlük 450 bin adet kesim kapasiteli bir kesimhane ile yıllık 579 bin 500 ton üretim kapasiteli bir yem fabrikası kuracak. Bunu önümüzdeki dönemde kuluçkahane ve damızlık çiftlikleri izleyecek. Entegre tesisin bu yılın son çeyreğinde devreye alınması planlanıyor. Tesis, 200 kilometre yarıçaplı bir alanda ekosistem yaratacak. Çevredeki 840 çiftlikle anlaşma yapılacak.

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