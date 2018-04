4,4 ton altın ekonomiye kazandırıldı

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Mart'ta başlayan ve 81 ilde 324 şubede 4 etap halinde gerçekleştirilen altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ikinci talep toplama sürecinin 20 Nisan itibarıyla tamamlandığını söyledi.



Bu dönemde yaklaşık 10 bin 500 vatandaşın, 2 ton altınını yastık altından çıkararak, Hazinenin bu iki enstrümanına yatırım yaptığına işaret eden Şimşek, geçen yıl gerçekleştirilen ihraçlarda olduğu gibi bu dönemde de taleplerin yarısından fazlasının altına dayalı kira sertifikasına geldiğini bildirdi.



Şimşek, ikinci ihraçta taleplerin yüzde 57,9'unun altına dayalı kira sertifikasına, yüzde 42,1'nin altın tahviline yönelik olduğunu belirterek, "Geçen yıl gerçekleştirilmiş ilk ihraçla birlikte yaklaşık 4,4 ton altın yastık altından çıkarılarak ekonomiye kazandırılmıştır. Bu tutarın güncel altın fiyatlarıyla karşılığı yaklaşık 770 milyon liradır." diye konuştu.



Kadınların ilgisi devam etti



Altın tahvili ve kira sertifikasına kadın yatırımcı ilgisinin daha yüksek olmaya devam ettiğini vurgulayan Şimşek, "Kadın vatandaşlarımızdan gelen talep yüzde 55,2, erkeklerden gelen talep yüzde 44,8 düzeyindedir. Yatırımcıların yüzde 48,9'unu 25-44 yaşındaki vatandaşlar oluşturmuştur." ifadesini kullandı.



Şimşek, altınların yüzde 52,7'sinin İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Antalya illerinde toplandığını aktardı.



Bu süreçte 23 binin üzerinde vatandaşın altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikasının avantajlarından yararlanmaya başladığını anlatan Şimşek, şunları kaydetti:



"Vatandaşların, yastık altında sakladıkları altınları kendilerine ilave bir getiri sağlamadığı gibi, çalınma, kaybolma gibi risklere de maruz kalmaktadır. Hazinenin geliştirmiş olduğu altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası sayesinde vatandaşlar hiçbir kayba uğramadan altınlarını devlet güvencesi altında saklayabilmekte, aynı zamanda yıllık vergisiz net yüzde 2,4 getiri elde edebilmektedir. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızın ara dönemde istedikleri zaman bu senetleri aracı bankaya satarak Türk lirası olarak çekebilme imkanlarının olması, yatırılan altının vade sonunda fiziki altın olarak geri alınabilme opsiyonu ve altınların devlet güvencesinde hiçbir maliyete katlanmadan saklanıyor olması projeyi vatandaşlarımız için her açıdan çok avantajlı hale getirmektedir."



"İhraçlara devam edeceğiz"



Yastık altında kalmış, sisteme kazandırılmamış her değerin değerlendirilmesinin ekonomi açısından büyük önem arz ettiğini vurgulayan Şimşek, "Bu açıdan yastık altından sisteme kazandırılan her altını çok değerli buluyoruz. Bunun uzun soluklu bir proje olduğunun bilincindeyiz. İkinci ihraç döneminde vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi bu yatırım araçlarının geleceği açısından bizi mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.



Şimşek, bunun milli bir proje olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin ekonomik refahına katkı sağlamak, ülke rezervlerini artırmak amacıyla gelecek dönemlerde de bu ihraçlara devam edeceklerini bildirdi.