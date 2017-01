Vodafone Türkiye’nin Axon Consulting (Axon Danışmanlık) tarafından hazırlanan ‘Türkiye’nin Dijital Geleceği: Genişbant Vizyonu’ raporuna göre, Türkiye’de 535 milyon dolarlık yatırımla 4.7 milyon haneye daha fiber ulaşabilir. Rapor, Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, Axon Partners Yönetici Ortağı Dimitri Kallinis ve Axon Türkiye Genel Müdürü Dikmen Edgü’nün katılımıyla tanıtıldı.

YATIRIMA DEVAM

Raporda, günümüzde evlere genişbant götürmekte olan birçok teknolojinin mevcut olduğu, bu teknolojiler arasında teknik olarak en gelişmiş olanın evlere-binalara kadar giden fiber ‘FTTH/B’ teknolojisinin ‘Açık Erişim Şebekesi’ (AEŞ) modeliyle Türkiye için önerildiği ifade edildi. Raporda, sürekli artan bant genişliği ihtiyacını karşılamak için uzun vadeli çözüm önerisi olarak FTTH/B teknolojisinin ele alındığı, ülkelerin fiber altyapısı kapsamında FTTH/B’nin getireceği kapsama alanı ve teknolojik özelliklere vurgu yapıldığı, tek seferlik, uygun şekilde tasarlanmış bir yatırım ile yapılacak bu girişimin Türkiye’ye uzun yıllar kullanılabilecek bir altyapı sağlayacağı kaydedildi. Türkiye’de şebeke kurulumu için uygun koşulların oluşmasını teşvik etmenin yatırım fırsatları yaratacağı kaydedilen raporda, yaklaşık 535 milyon dolar yatırımla evlere kadar giden fiber FTTH/B hizmetinin fazladan 4.7 milyon haneye götürülmesini sağlayacağı vurgulandı. Hasan Süel, toplantıda yaptığı konuşmada, ulusal bir genişbant politikasının oluşturulmasının, güçlü Türkiye’nin aydınlık geleceği için bir anahtar olduğunu vurguladı. Süel, şunları kaydetti:

ALT YAPI PAYLAŞILMALI

“Ülkenin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından biri olarak, Türkiye pazarında uzun vadeli büyüme vizyonumuz doğrultusunda önemli yatırımlar yapmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımızı 2017 yılında da aynı hız ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüketicilerimize genişbant teknolojilerindeki global deneyimimizi yansıtacağız ve onlara en iyi hizmeti vereceğiz. Dijitalleşmenin Türkiye’nin tamamını, her bireyi, her evi ve her kurumu, özetle her hayatı kapsaması için çalışmalarımıza devam edeceğiz.”Axon Türkiye Genel Müdürü Dikmen Edgü ise şu anda Türkiye’de eve kadar fiberin yaklaşık 5 milyon haneye gittiğini belirterek, mevcut koşullarda gelecek 5 yılda eve kadar fiberin gittiği hane sayısının 6.5 milyona çıkmasını beklediklerini, doğru adımlar atılması halinde 5 yıl içinde 16.5 milyon haneye eve kadar fiberi götürmenin mümkün olduğunu kaydetti.

ŞU ANDA 5 MİLYON HANE

Dikmen Edgü, eve kadar fiber giden hane sayısının 5 milyondan 6.5 milyon haneye ulaşması için piyasadaki operatörlerin yaklaşık 413 milyon dolarlık yatırım yapması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti: “Buna karşılık eğer pasif altyapı efektif bir şekilde kullanılabilirse mevcut 5 milyon haneye ek olarak 6.3 milyon hane daha gelecek 5 yıl içinde eve kadar fiber hizmeti alabilir. Bunun yatırımsal anlamı da 948 milyon dolar gibi bir rakam. Türkiye’de mevcut duruma göre 11.5 milyon haneye daha eve kadar fiber götürülebilir. Bu da 1.8 milyar dolarlık bir yatırıma işaret ediyor.”

Açık Erişim Şebekesi’nin avantajları