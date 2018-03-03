474 milyon Euro’luk anlaşma ile döndüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Senegal ziyaretine katılan iş insanları, toplam 474 milyon Euro’luk 3 anlaşma imzalayarak yurda döndü. Projeler arasında yol yapım işi de var.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Senegal ziyaretine katılan iş insanları, 474 milyon Euro’luk 3 anlaşma imzaladı. Kolin İnşaat, Senegal Karayolları Genel Müdürlüğü ile yol yapımı için yaklaşık 400 milyon Euro’luk, Alper Ziraat Aletleri, Senegal Ulusal Ticaret ve Sanayi Birliği ile 60 milyon Euro’luk anlaşma imzaladı, Force Grups da Dakar Metro Projesinde gar yapımı için 14 milyon Euro’luk anlaşmaya imza attı. Böylece Senegal ziyaretinde imzalanan anlaşmaların tutarı 474 milyon Euro oldu.
MORAL VERİYOR
Kolin İnşaat Üst Yöneticisi Devrim Koloğlu, ilk olarak Uganda’da 100 kilometre yol yaparak Afrika’ya açıldıklarını, son bir yılda Senegal pazarıyla ilgilendiklerini belirtti. Afrika’da yerel paydaşların çok önemli olduğunu vurgulayan Koloğlu, “Eğer yerel bağlantılarınız güçlü ise problemleri kolayca aşıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bize Afrika’da büyük destek ve moral veriyor. Önümüzdeki engelleri aşmamıza yardımcı oluyor” dedi.
Alper Ziraat Aletleri Genel Müdürü Serkan Aktaş da imzaladıkları anlaşmanın 14 kentte tarım makinelerinin montaj hatlarının kurulması ve tarım makine depolarının oluşturmasını kapsadığını aktardı. Senegal’i Batı Afrika’da merkez olarak gördüklerini belirten Aktaş, “Afrika’da 30’dan fazla ülkede faaliyette bulunuyoruz. Kıtaya yıllık ihracatımız yaklaşık 30 milyon avro. Sudan’da yaptığımız 120 milyon Euro’luk projeden sonra 60 milyon Euro değerindeki Senegal’deki bu proje ikinci büyük projemiz olacak” diye konuştu.
TÜRKİYE YANIMIZDA
Türkiye’deki modern tarım tekniklerini Afrika ülkelerine getirmeyi amaçladıklarını ifade eden Aktaş, şöyle devam etti: “Gelecek 5 yıl içinde Nijerya’da, Fildişi Sahili ve Gana’da tarımı makinelerle modernleştirmek istiyoruz. Amacımız buradaki ülkelerin ve insanların tarımda kendi kendine yetmesini sağlamak. Örneğin Batı Afrika’da pirinç ithalatı için ödenen yıllık miktar yaklaşık 30 milyar dolar. Burada pirinç üretimi mümkünken, bu kadar büyük bir kaynak kıta dışına çıkıyor. Ayrıca burada Türkiye Cumhuriyeti de yanımızda. Türk Eximbank da kredi desteği sağlıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Senegal’e gelmesi önümüzü açtı.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal Ziyareti sırasında Türk şirketlerinin şantiyelerini de ziyaret ederek bilgi aldı.
Türklere kapıları açtılar
Force Grups Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Uygun, Senegal’de yatırımlarını artıracaklarını belirterek, “Hedefimiz burada daha yüksek hacimli projelere katılmak. Böylece hem ülkemizi temsil edeceğiz hem de para kazanacağız. 2001’den beri Afrika’da iş yapıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afrika ülkelerine ilgi göstermesi, bu ülkelerin de bize ilgi göstermesine sebep oldu. Türklere kapıları açtılar. Bize inanıyorlar” diye konuştu.
Erdoğan’ın ziyareti güç verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iş adamlarının da yer aldığı bir heyetle Cezayir, Moritanya ve Senegal’e kapsayan resmi ziyareti kapsamında Türk şirketlerinin şentiyelerini ziyaret etti. Errdoğan’ın ziyate ettiği şantiyeler arasında Miller Holding’in Senegal’deki yatırımı da bulunuyor. Miller Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Can Mildon, “Biz yurtdışına açılma sürecimizi Senegal ile başlattık. Miller Holding olarak Afrika kıtası ve Senegal’i seçmemizin birçok nedeni var. Afrika, Türk firmalarına tecrübelerini aktarmak için büyük fırsatlar sunuyor” dedi. Erdoğan’ın ziyaretinin iki ülke ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Mildon, “Bu ziyaret ile başlayan yeni süreç bize güç verdi” dedi.
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