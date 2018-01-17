4/C'den 4/B'ye geçenler Bakanlar Kurulu kararını bekliyor

Hükümetin yaptığı düzenlemeyle 4/C statüsünden 4/B statüsüne geçirilen yaklaşık 26 bin çalışan, kurumlarındaki pozisyonlarının belirleneceği Bakanlar Kurulu kararını bekliyor.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olağanüstü hal kapsamında yayımlanan "696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname" ile kamuda 4/C statüsünde çalışanların 4/B statüsüne geçirildiğini anımsattı.

Uygulamaya 2 Ocak itibarıyla giren düzenlemenin, özelleştirilen kurum ve kuruluşlardan gelen 23 bin ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Yüksek Seçim Kurulundaki 3 bin çalışan olmak üzere toplam 26 bin kişiyi ilgilendirdiğini belirten Tonbul, şunları kaydetti:

"4/C'den 4/B'ye geçen çalışanlar için kanun hükmünde kararname kadar 3 ay içerisinde yayımlanması gereken Bakanlar Kurulu kararı da önemli. Çünkü, bu arkadaşların kurumlarındaki pozisyonları Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenecek. 4/C'den 4/B'ye geçenler Bakanlar Kurulu kararı çıkana kadar eski maaşlarını almaya devam edecek. Bakanlar Kurulu kararı çıktıktan sonra bu arkadaşlarımıza fark tazminatları geriye doğru ödenecek."