5 bin engelliye atama müjdesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu 5 bin engelliye kadro müjdesi verdi. AK Parti Tunceli İl 5. Kadın Kolları Olağan Kongresi’ne katılan Sarıeroğlu “Engelli kardeşlerimizin atamasıyla ilgili çalışmalar yaptık, ilk etapta 2 bin 500 engellinin atamasını gerçekleştirdik. Şimdi mart ayında 2 bin 500, eylül ve ekim ayında da yine 2 bin 500 kardeşimizi atayacağız” dedi.

2.500 KİŞİYE İŞ

Sarıeroğlu “Taşeron sorununu gündemden kaldırdık. Tunceli’de bin 100 kişi kadroya alınacak. Türkiye’deki 1 milyon 20 bin kardeşimizden hiç kimse dışarıda bırakılmamıştır. Önümüzdeki süreçte işsizlik oranlarının aşağıya çekilmesi, istihdam oranının arttırılması için çalışmalarımızı arttıracağız. Bu anlamda Tunceli de çalışmalarımızın merkezi olacak. Biliyorsunuz iki atölye çalışması var. 5 ilçede de bu atölyeler açılacak, yaza kadar 2 bin 500 kardeşimize istihdam sağlayacağız” diye konuştu.

Daha sonra Organize Sanayi Bölgesinde kurulan Şahmiran ve Peri tekstil atölyelerini ziyaret eden Bakan Sarıeroğlu, iki atölyenin açılışını gerçekleştirdi. Sarıeroğlu, vatandaşlardan açılan iş yerlerine sahip çıkmalarını istedi.

Tunceli’de iki tekstil atölyesini açan Bakan Sarıeroğlu, bir süre işçilerle sohbet etti.