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5 bin ilkokul mezunu aranıyor

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki memur personel eksikliğini karşılamak üzere farklı statülerde personel alımı yapacağını duyurdu.

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Yayımlanan ilana göre toplamda 5 bin 298 kişilik boşluk ile en az ilkokul mezunu işçi memur ve personel alımı yapılacak. Söz konusu ilan ile Sağlık Bakanlığı 3 bin 591 sürekli işçi, 432 engelli işçi ve 1.276 eski hükümlü işçi olmak üzere toplamda 5 bin 298 personel alacak. Başvuru yapmak isteyen adayların başvurularını İŞKUR üzerinden yapmaları gerekiyor. Sağlık Bakanlığı alımını yapacağı bu pozisyonlar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşımak, 18 yaşını doldurmuş olmak, en az ilköğretim mezunu olmak gerekiyor. Başvuru yapacak adaylar başvuruları 4-13 Eylül tarihleri arasında yapacak.

 

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