5 Ocak Çeyrek altın bugün kaç lira? Çeyrek altın fiyatı uçtu! Dolar kaç lira?

Bugün 5 Ocak 2017 Perşembe altının gramı 135 lirayı gördü. Çeyrek altın ise 222 liradan işlem görüyor. Piyasalarda Dolar 3,56, Euro ise 3,75 civarında işlem görüyor. Çeyrek altın ise rekora koşuyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam açıklanan toplantı tutanaklarının ardından uluslararası piyasada altının ons fiyatının hızlı yükselişi, gram altının 135 liranın üzerini test etmesine neden oldu.

ALTININ BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı, dün günü 133,6 liradan tamamlamasının ardından Fed tutanakları ile birlikte yükselişe geçti ve bugün 135,4 lirayı gördü.

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 222, Cumhuriyet altını 904 liradan satılıyor.

Fed tutanakları sonrasında yükselişi hızlanan ons altın ise 1.179 dolar ile 7 Aralık 2016 tarihinden bu yana en yüksek seviyesini gördü ve şu dakikalarda yüzde 1,1 artışla 1.177 dolardan işlem görüyor.

DOLAR, EURO BUGÜN NE KADAR?

Dolardaki global değer kazancının kâr satışlarıyla yavaşlaması sonrası dolar/TL 3,56 civarında işlem görüyor. Doların küresel güçlenmesi sonrası gelen kâr satışlarıyla dolar/TL de yönünü aşağı çevirdi. Doların diğer altı önemli para birimi karşısındaki hareketlerini izleyen dolar endeksi 14 yılın zirvesi olan 103.82'yi görmesi sonrasında geriledi. Dün açıklanan Fed toplantı tutanaklarının yeni bir bilgi içermemesi kâr satışlarında etkili oldu.

Dolardaki global düşüş sonrası dolar/TL 3,56'lı seviyelerde hareket ediyor. Euro ise 3,75 civarında işlem görüyor. Dolar geçtiğimiz salı günü 3,6040'la tarihi zirvesini yenilemişti. Piyasaların gözü yarın açıklanacak ABD tarımdışı istihdam verisinde olacak.

2016'DA ALTINA GÜVENEN YİNE KAZANDI

Türkiye ekonomisinde 2016'nın en çok kazandıranı belli oldu. Külçe altın, yatırımcısına 2016'da yüzde 31.49 kazandırdı.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 31,49 artarak 2016 yılında en çok kazandıran yatırım aracı oldu. 2015 yılını 71.726,99 puandan tamamlayan BIST 100 endeksi 2016 sonunda 78.138,66 puana yükseldi. Endeksteki yıllık artış 6.411,67 puan ve yüzde 8,94 olarak gerçekleşti.

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2016 yılında yüzde 31,49 arttı. Geçen yılın sonunda 99,70 liradan satılan 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 2016 yılının son işlem gününde 131,10 lira oldu. Böylece, bu yıl yatırım araçları içerisinde en fazla kazandıran altın oldu. 2015 yılını 669,00 liradan tamamlayan Cumhuriyet altınının satış fiyatı bu senenin sonunda 877,00 lira oldu. Cumhuriyet altınının satış fiyatında bu yıl yüzde 31,09 artış kaydedildi.

ABD doları da 2016 yılını önceki yıla göre kazançla kapattı. TL karşısında ABD dolarının yıllık artışı yüzde 20,86'yı buldu. Avronun satış fiyatında ise yıllık bazda yüzde 17,16 yükseliş görüldü. 2016 yılında yatırım fonları ortalama yüzde 10,17 kazandırırken, emeklilik fonlarının getirisi ise yüzde 10,88 oldu.

ÇEYREK ALTIN NEDİR?

Türkiye’de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.

ALTIN NEDİR?

Altın parlak sarı, yoğun, havadan, sudan etkilenmeyen ve ticari değeri çok yüksek bir metaldir. Kimyasal element olarak simgesi Au’dur ve Latince "aurum"un kısaltmasıdır.

ALTINDA AYAR NE ANLAMA GELİR?

Mücevhercilikte ve altın para basımında kullanılan altın alaşımlarının ayarları ülkeden ülkeye değişmektedir. Türkiye’de iç piyasaya sürülen mücevherler 22, 18 ve 14 ayarlık altın alaşımlarından yapılır. Ayar, bir gram alaşımda bulunan altın miktarıyla belirlenir. 24 ayar altın, arı ya da bir başka deyişle saf altındır ve 1000 milyemdir (miligramdır). 18 ayar içindeki has altın 750 milyem, 14 ayar içindeki has altın ise 585 milyemdir.

HAS ALTIN GRAM FİYATI NASIL HESAPLANIR?

1 ons altın fiyatı / 31,1034768 formülü bize 1 gram altının fiyatını vermektedir.

Çeyrek altın kaç ayar ve kaç gramdır?

Halk arasında sıkça kullanılan diğer bir adı da "küçük altın"dır. 22 ayar 1,75 gramdır. Has altın olarak karşılğı 1,605 gramdır.

Yarım, Tam (Ziynet) ve Ata Cumhuriyet Altını kaç ayar ve kaç gramdır?

Yarım altın 22 ayar 3,50 gramdır. Has altın olarak karşılığı 3,21 gramdır. Tam yani diğer bir adıyla Ziynet altın ise 22 ayar 7,00 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,42 gramdır. Ata Cumhuriyet Altını 22 ayar 7,20 gramdır. Has altın olarak karşılığı 6,60 gramdır.