Maliye Bakanı Ağbal: 50 bin TL'lik faizsiz kredi başvuru sonuçları 27 Şubat'ta açıklanacak

Ağbal, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası (GTSO) Toplantı Salonunda, GTSO ile Gümüşhane Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, normalde kolay kolay maça gitmediğini ancak bugün Gümüşhane'de davet üzerine Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor ile MKE Ankaragücü arasındaki müsabakayı izlediğini söyledi.

Spor organizasyonlarında kardeşliğin kazanmasını istediğini belirten Ağbal, "Üzücü olan maçın devam süresinde çok da kardeşliğe, dostluğa uygun düşmeyen bazı olaylar oldu. Bunlar beni ziyadesiyle üzdü çünkü futbol normalde kardeşlik, dostluk için vardır. Hiçbir şekilde bunu farklı bir noktaya götürmemek lazım." diye konuştu.

Ağbal, oynadığı oyunla Gümüşhanespor'un maçı kazandığını ifade ederek, MKE Ankaragücü'nün de olağanüstü bir gayret gösterdiğini anlattı.

Her iki kulübün sporcularını da tebrik eden Akbağ, "Lig devam ediyor ve henüz bitmiş bir şey yok. Bundan sonraki süreçte Ankaragücü'ne de Gümüşhanespor'a da başarılar diliyorum. Gün içinde yaşanan olaylar unutulsun çünkü bunlar anlık olaylardır ama dostluk, kardeşlik bakidir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Her şeyin doğrusunu millet bilir..."

Ağbal, cazibe merkezleri programının Gümüşhane'ye önemli değer katacağını belirterek, "Burada anladığım kadarıyla ciddi bir madencilik sektörü var. Burada madencilik sektörü başta olmak üzere yatırımlar artacak, Gümüşhane büyüyecek. Onun için cazibe merkezleri programının 23 ile ve Gümüşhane'ye de hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin önünde referandum süreci bulunduğunu anımsatan Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"16 Nisan'da sandık milletin önüne konacak. Her şeyin doğrusunu millet bilir, kararını millet verir, buna yürekten inanıyoruz. Bize düşen görev referandum sürecinde vatandaşlarımıza anayasa değişikliğinin ne manaya geldiğini, bu ülkeye ne katacağını anlatmaktır. İşin ekonomi tarafından baktığımda referandum sürecinde ortaya çıkacak sistem değişikliğinin Türkiye'ye çok şeyler katacağını söylemem gerekir."

Ağbal, Türkiye'nin önü açık olan bir ülke olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Türkiye yatırım bakımından cazibe merkezi. Bunu ben değil yatırımcılar söylüyor. Türkiye'nin geleceğine ilişkin büyük bir ümit, beklenti var. Yabancı yatırımcılar gelip Türkiye'nin bu fırsatlarından istifade etmek istiyorlar. Referandum sonrasında ortaya çıkacak yeni tablo istikrara, uzlaşmaya, güçlü Meclis, güçlü iktidar dengesine dayalı yepyeni Türkiye'nin önünü açacak bir sistem. İnşallah bu sistemle birlikte Türkiye'de yatırımlar, üretim artacak, Türkiye daha fazla cazibe merkezi haline gelecek, siyasi ve ekonomik istikrar hepimizin refahını da artıracak."

- "27 Şubat'ta sonuçları açıklayacağız"

Ağbal, KOSGEB üzerinden verilecek 50 bin liralık faizsiz kredi konusunda önceki müracaatların geçerli olduğunu anımsatarak, "Önceden müracaat yapan vatandaşlarımızın mevcut müracaatları değerlendirmeye tabi tutulacak. Yeni bir başvuru süreci başlattık, 20 Şubat'a kadar başvuruları alacağız." dedi.

Yeni başvurularda değerlendirmeyi çalışan sayısı ve net satış hasılatı en az olanları değerlendireceklerini belirten Ağbal, "Geçen defa istihdamı, geliri daha fazla olanlara sağladık bu imkanları. İşletme sayısı olarak 15 bindi ama bu defa inşallah hepsi beraber 250 bine tamamlayacağız. Dolayısıyla çok daha fazla sayıda işletmemiz bundan yararlanacak." diye konuştu.

Ağbal, bu imkandan özellikle küçük işletmelerin yararlanmasını istediklerine dikkati çekerek, "Geçen defaki uygulama sırasında gördük ki belli bir gelir ve eleman çalıştırandan ziyade, aslında küçük esnafın daha fazla ihtiyacı var. Uygulamayı bu şekilde yapacağız. 27 Şubat'ta inşallah sonuçları açıklayacağız, şartları taşıyan herkes 50 bin liraya kadar olan faizsiz krediden yararlanacak. Bu önemli bir paket. Esnafımız bu imkanla mal alır, işini büyütür, yeni iş yapar piyasada biraz para dolaşır, bundan da herkes kazanır. Ekonomi de kazanır, nefes alır." değerlendirmesinde bulundu.

- "773 liralık maliyetin hepsini devlet olarak karşılayacağız"

Bakan Ağbal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan istihdam programının da çok önemli olduğunu söyledi.

İşverenin, bir asgari ücretli çalışan için bin 404 lira ödediğini ancak toplam maliyetin SGK primi, işsizlik sigortası fonu, gelir vergisi gibi çeşitli kalemlerle 2 bin 173 lirayı bulduğunu belirterek, "Bu noktada biz diyoruz ki 2017 yılı başından itibaren yeni işe alacağınız işçiler için o aradaki yaklaşık 773 liralık farkı... 666 lira prim ve fon yükü, yaklaşık 113 lira da gelir ve damga vergisi var. 773 liralık maliyetin hepsini devlet olarak karşılayacağız." dedi.

Ağbal, bunun işçilik maliyetlerinin yüzde 35 azalması anlamına geldiğini belirterek, "Devlet üzerine düşeni yaptı, maliyetlerin üçte birini üzerinizden aldı. Burada tabii ki esnafımız da işletmelerimiz de iş arayan gençlerimiz de kazansın." diye konuştu.

Gençlere iş bulmanın, istihdamını artırmanın sorumlulukları olduğunu ifade eden Ağbal, işletme sahiplerine şu çağrıda bulundu:

"Elimizden geldikçe işlerimizi büyütelim. Bu imkandan yararlanalım, daha fazla sayıda elemanı istihdam edelim. Böylelikle hem istihdam artsın hem de ekonomi gelişsin. Yıl boyunca geçerli bir program bu. Mart ayına kadar büyük bir kararlılıkla kampanya ile ilk alımlara başlayalım, 'bismillah' diyelim, insanları sevindirelim. İnsanları iş, aş sahibi yapalım, bizim de işlerimiz büyüsün. Bu imkandan hep beraber yararlanalım."

- "Hükümet olarak bu çalışmaya olumlu bakıyoruz"

Bakan Naci Ağbal, vergi incelemeleri süresinin 5 yıldan 3 yıla düşürülmesi konusunun kendisinin bir hayali olduğunu ve bunu hayata geçirmek istediğini söyledi.

Bu konudaki çalışmaların sürdüğünü anlatan Ağbal, "Hükümet olarak bu çalışmaya olumlu bakıyoruz, inşallah teknik şartları, imkanları önümüzdeki dönemde çalıştıktan sonra gerekli adımları atacağız. Vergisini süresinde ödeyenlere 5 puan indirimi inşallah salı günü Meclis'te görüşeceğiz ve buradan çıkacak." ifadesini kullandı.

Ağbal, Gümüşhane'nin tahakkuk tahsilat oranında Türkiye'nin en önde gelen illerinden biri olduğuna işaret ederek, "Hepinize teşekkür ediyorum, Allah bereket versin, kazançlarınızı artırsın. Sizin gibi uyumlu mükelleflerin başımızın üstünde yeri var. 5 puan indirimden demek ki Gümüşhane önemli ölçüde yararlanacak." diye konuştu.

Katılımcıların sorularını yanıtlayan Ağbal, daha sonra Vali Okay Memiş ve Belediye Başkanı Ercan Çimen makamında ziyaret etti.