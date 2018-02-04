500 bin akıllı telefon satacak
Türkiye’nin en büyük teknoloji markalarından Casper, 2018 yılında hedef büyüttü. Geçen yıl 400 bin olan aklı telefon satışını bu yıl 500 bine çıkarmayı hedefleyen marka, 2020 yılında ise pazardan yüzde 15 pay almayı hedefliyor.
- KAAN ZENGİNLİ
Türkiye’nin teknoloji markası sloganıyla 1991 yılında hayatımıza giren Casper, dev bir şirket haline geldi. O yıllarda üniversiteden yeni mezun 3 bilgisayar mühendisi genç tarafından kurulan şirket, bugün Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden biri olma özelliğine sahip. Türkiye’nin teknoloji markası Casper, 2017 yılında cirosunu bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 artırarak 720 milyon liraya çıkardı. Akıllı telefon pazarında aldığı payı hızla artıran Casper’ın, bu yıl ilk kez telefon satışlarından elde ettiği ciro bilgisayardan elde ettiği ciroyu aştı. Türkiye’nin teknoloji markası Casper, 2017 yılında onlarca yeni bilişim ürünüyle Türk tüketicilerinin beğeni ve ihtiyaçlarına yanıt verdi. Casper Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Yıldırım, bu yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da sektörün üzerinde bir büyümeyle akıllı telefon pazarında aldıkları payı 2020 yılında yüzde 15’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldırım ayrıca hedeflerinin bu yıl sonunda 500 bin adet akıllı telefon satışı olduğunu da söyledi.
- Geçen yılı nasıl geçirdiniz? Sektörünüzde genel bir küçülme söz konusu oldu, bu size nasıl yansıdı?
2016 yılında Türkiye’de 12 milyon 550 bin adet telefon satıldı. 2017 yılında ise 11 milyon 810 bin adede geriledi. Telefon pazarında yıllardır süregelen büyüme trendi 2017’de düşüşe geçti. Adet bazında telefon satışlarında yüzde 6 daralma yaşandı. Pazardaki daralmaya rağmen Casper olarak, akıllı telefon kategorisinde bu yılı adet bazında yüzde 23, ciro bazında ise yüzde 65 büyümeyle kapatarak önemli bir başarıya imza attık. Pazardaki daralmaya rağmen Casper açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. 2017 yılında ciromuzu bir önceki yıla göre yüzde 40 artırarak 720 milyon liraya çıkardık.
- Bilgisayar pazarındaki durumu özetler misiniz?
Bilgisayar pazarında adet bazında yüzde 8’lik düşüş yaşandı. Ancak tüketicilerin daha üst kategorideki ürünlere doğru bir yönelime sahip olmaları ve kur artışı ile ciro bazında pazar yüzde 10 büyüdü. Biz Casper olarak bilgisayar tarafında da yüzde 22 ile pazarın çok üzerinde bir büyüme sağladık. Casper olarak bilgisayar tarafında pazarın üzerinde büyüme gerçekleştirmemize rağmen, bu yıl ilk kez telefon satışlarından elde ettiğimiz ciro, bilgisayar satışlarından elde ettikleri ciroyu aştı.
- Casper geçtiğimiz yıllarda hızlı bir kabul değişim sürecine girdi? Ne dersiniz?
1991 yılında üniversiteden yeni mezun olmuş 3 arkadaşla çıktığımız yolda Türkiye’nin öncü teknoloji şirketi haline geldik. 26 yıldır teknoloji ve bilişim alanında ürettiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerle Türkiye ekonomisine katma değer sağlıyoruz. 3 yıl önce çağın ihtiyaçlarını görerek kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gittik ve Casper’in yeni vizyonunu oluşturduk. Casper’ın gelecek 25 yılına damga vuracak bir vizyonunu ortaya koymaya gayret ettik. Bu vizyonu oluştururken de müşteri odaklı bir anlayışı ilke edindik. Vizyonumuzun merkezine ‘mükemmel ekip’, ‘mükemmel sistem’i koyduk. Çevresine ise ‘mükemmel ürün’, ‘mükemmel servis’, ‘mükemmel marka’ ve ‘mükemmel satış kanallarını yerleştirdik. Aradan geçen kısa sürede ürün ve hizmetlerimizi mükemmel bir noktaya taşımayı sağlayarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en ideal çözümler üretebildik. Kalite anlayışımız ve müşteri odaklılığımızın bir sonucu olarak sürdürülebilir hızlı büyüme ivmesini yakalayabildik. İkinci 25 yıl için yaptığımız bu yatırımın meyvelerini 2017 yılında almaya başladık. Ürün ve hizmetlerimizde sürekli yeniliklerle gelecek dönemde istikrarlı büyüme sağlamaya odaklandık.
- 2018’den ne bekliyorsunuz? Hedefleriniz neler?
Bahsettiğim mükemmellik anlayışıyla gelecek yıllarda da güçlü büyüme performansını devam ettireceğiz. Bu yıl 400 bin adet olan akıllı telefon satışımızı, 2018 yılında 500 bin adete çıkarmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl ağırlıklı olarak orta-üst (Premium) segmentteki modellerle piyasada olacağız. Bu yıl GSM tarafında yapacağımız güçlü üretim yatırımları ile akıllı telefon pazarındaki payımızı artıracağız. 2020 yılında akıllı telefon pazarından yüzde 15 pazar payı almayı hedefliyoruz.
Casper 2020 yılında akıllı telefon pazarından % 15 pazar payı almayı hedefliyor.
16 MEGAPİKSELKAMERA İLE SELFİE
Casper VIA G1 Plus cep telefonu, 5.99 inç HD Plus Full LCD ekranıyla, telefon alanının maksimum bir şekilde kullanılmasını sağlayarak tüketiciye yeni bir deneyim sunuyor. Casper VIA G1 Plus cep telefonu 16 Megapiksel ön kamerası ve selfie ışığı özelliğiyle kusursuz selfieler çekiyor. 13 Megapiksellik arka kamerasıyla 9 farklı fotoğraf modu özelliği sunan VIA G1 Plus, IPS teknolojisi sayesinde ekrana hangi açıdan bakılırsa bakılsın renklerin çok canlı şekilde görülmesini sağlıyor. Ekranının büyük olması sayesinde sosyal medya dâhil her türlü okumayı kolaylaştırırken, oyun severlerin de ilgisini çekiyor.
ERKEK ÖĞRENCİ PERFORMANS KIZ ÖĞRENCİ HAFİFLİK ARIYOR
Öğrencilerin mobilite imkanları artırdığı için dizüstü bilgisayarlar tercih sebepleri oluyor. Casper’ın, araştırma şirketi Kalita ile öğrenciler arasında yaptığı araştırmaya göre dizüstü bilgisayarlarda pratiklik ve taşınabilirlik, ürün ile ilişkilendirilen birincil kavramlar. Yine aynı araştırmaya göre erkek öğrenciler işletim sistemi ve performans gibi özelliklere öncelik verirken, kız öğrenciler için birincil özellik, hafif ve taşınabilir olması. Casper’ın yeni ürünü Nirvana F750’nin Intel 8. nesil işlemcisi ile son teknoloji arayan ve NVIDIA GeForce MX 150 GDDR5 ekran kartı ile performans arayan öğrencilerin tam istediklerini sağlarken, metal kasası ile üst düzey koruma ve dayanıklılık sağlıyor. Nirvana F300 ise 16.88 mm incelik, 1.3 kg hafifliği ve 3960 mAh’lık uzun pil ömrü ile fark yaratıyor.dher yere taşınabilir ve tek bir şarj ile saatler boyu kullanılabiliyor.
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