500 bin akıllı telefon satacak

Casper 2020 yılında akıllı telefon pazarından % 15 pazar payı almayı hedefliyor.

16 MEGAPİKSELKAMERA İLE SELFİE

Casper VIA G1 Plus cep telefonu, 5.99 inç HD Plus Full LCD ekranıyla, telefon alanının maksimum bir şekilde kullanılmasını sağlayarak tüketiciye yeni bir deneyim sunuyor. Casper VIA G1 Plus cep telefonu 16 Megapiksel ön kamerası ve selfie ışığı özelliğiyle kusursuz selfieler çekiyor. 13 Megapiksellik arka kamerasıyla 9 farklı fotoğraf modu özelliği sunan VIA G1 Plus, IPS teknolojisi sayesinde ekrana hangi açıdan bakılırsa bakılsın renklerin çok canlı şekilde görülmesini sağlıyor. Ekranının büyük olması sayesinde sosyal medya dâhil her türlü okumayı kolaylaştırırken, oyun severlerin de ilgisini çekiyor.