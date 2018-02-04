500 bin akıllı telefon satacak

Türkiye’nin teknoloji markası sloganıyla 1991 yılında hayatımıza giren Casper, dev bir şirket haline geldi. O yıllarda üniversiteden yeni mezun 3 bilgisayar mühendisi genç tarafından kurulan şirket, bugün Avrupa ve Orta Doğu’nun en büyük bilgisayar üretim tesislerinden biri olma özelliğine sahip. Türkiye’nin teknoloji markası Casper, 2017 yılında cirosunu bir önceki yıla kıyasla yüzde 40 artırarak 720 milyon liraya çıkardı. Akıllı telefon pazarında aldığı payı hızla artıran Casper’ın, bu yıl ilk kez telefon satışlarından elde ettiği ciro bilgisayardan elde ettiği ciroyu aştı. Türkiye’nin teknoloji markası Casper, 2017 yılında onlarca yeni bilişim ürünüyle Türk tüketicilerinin beğeni ve ihtiyaçlarına yanıt verdi. Casper Yönetim Kurulu Üyesi Yalçın Yıldırım, bu yıl olduğu gibi gelecek yıllarda da sektörün üzerinde bir büyümeyle akıllı telefon pazarında aldıkları payı 2020 yılında yüzde 15’e çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yıldırım ayrıca hedeflerinin bu yıl sonunda 500 bin adet akıllı telefon satışı olduğunu da söyledi.

- Geçen yılı nasıl geçirdiniz? Sektörünüzde genel bir küçülme söz konusu oldu, bu size nasıl yansıdı?

2016 yılında Türkiye’de 12 milyon 550 bin adet telefon satıldı. 2017 yılında ise 11 milyon 810 bin adede geriledi. Telefon pazarında yıllardır süregelen büyüme trendi 2017’de düşüşe geçti. Adet bazında telefon satışlarında yüzde 6 daralma yaşandı. Pazardaki daralmaya rağmen Casper olarak, akıllı telefon kategorisinde bu yılı adet bazında yüzde 23, ciro bazında ise yüzde 65 büyümeyle kapatarak önemli bir başarıya imza attık. Pazardaki daralmaya rağmen Casper açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. 2017 yılında ciromuzu bir önceki yıla göre yüzde 40 artırarak 720 milyon liraya çıkardık.

- Bilgisayar pazarındaki durumu özetler misiniz?

Bilgisayar pazarında adet bazında yüzde 8’lik düşüş yaşandı. Ancak tüketicilerin daha üst kategorideki ürünlere doğru bir yönelime sahip olmaları ve kur artışı ile ciro bazında pazar yüzde 10 büyüdü. Biz Casper olarak bilgisayar tarafında da yüzde 22 ile pazarın çok üzerinde bir büyüme sağladık. Casper olarak bilgisayar tarafında pazarın üzerinde büyüme gerçekleştirmemize rağmen, bu yıl ilk kez telefon satışlarından elde ettiğimiz ciro, bilgisayar satışlarından elde ettikleri ciroyu aştı.

- Casper geçtiğimiz yıllarda hızlı bir kabul değişim sürecine girdi? Ne dersiniz?

1991 yılında üniversiteden yeni mezun olmuş 3 arkadaşla çıktığımız yolda Türkiye’nin öncü teknoloji şirketi haline geldik. 26 yıldır teknoloji ve bilişim alanında ürettiğimiz yenilikçi ürün ve hizmetlerle Türkiye ekonomisine katma değer sağlıyoruz. 3 yıl önce çağın ihtiyaçlarını görerek kapsamlı bir yeniden yapılanmaya gittik ve Casper’in yeni vizyonunu oluşturduk. Casper’ın gelecek 25 yılına damga vuracak bir vizyonunu ortaya koymaya gayret ettik. Bu vizyonu oluştururken de müşteri odaklı bir anlayışı ilke edindik. Vizyonumuzun merkezine ‘mükemmel ekip’, ‘mükemmel sistem’i koyduk. Çevresine ise ‘mükemmel ürün’, ‘mükemmel servis’, ‘mükemmel marka’ ve ‘mükemmel satış kanallarını yerleştirdik. Aradan geçen kısa sürede ürün ve hizmetlerimizi mükemmel bir noktaya taşımayı sağlayarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en ideal çözümler üretebildik. Kalite anlayışımız ve müşteri odaklılığımızın bir sonucu olarak sürdürülebilir hızlı büyüme ivmesini yakalayabildik. İkinci 25 yıl için yaptığımız bu yatırımın meyvelerini 2017 yılında almaya başladık. Ürün ve hizmetlerimizde sürekli yeniliklerle gelecek dönemde istikrarlı büyüme sağlamaya odaklandık.

- 2018’den ne bekliyorsunuz? Hedefleriniz neler?

Bahsettiğim mükemmellik anlayışıyla gelecek yıllarda da güçlü büyüme performansını devam ettireceğiz. Bu yıl 400 bin adet olan akıllı telefon satışımızı, 2018 yılında 500 bin adete çıkarmayı hedefliyoruz. Gelecek yıl ağırlıklı olarak orta-üst (Premium) segmentteki modellerle piyasada olacağız. Bu yıl GSM tarafında yapacağımız güçlü üretim yatırımları ile akıllı telefon pazarındaki payımızı artıracağız. 2020 yılında akıllı telefon pazarından yüzde 15 pazar payı almayı hedefliyoruz.