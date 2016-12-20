500 Göçmen Sağlık Merkezi kurulacak

Buralarda birinci derecede Suriyeli doktorları, Suriyeli sağlık çalışanlarını istihdam edeceğiz’ dedi. Akdağ, söz konusu sağlık merkezlerinin yer seçiminin yapılarak inşaatlarına 2017’de başlanmasının planlandığını aktardı. Suriyelilere sağlık hizmeti veren hastanelerin de yenileneceğini belirten Akdağ, “Kilis başta olmak üzere bölgedeki bazı hastaneleri de yenileyerek yine bu göçmenler açısından daha rahat hizmet vereceğimiz bir noktaya taşımak istiyoruz. Bugüne kadar şükürler olsun Türkiye’deki Suriyeli misafirlerin sağlık hizmetlerini çok büyük bir başarıyla verdik. Bunu sürdürülebilir hale getirmemiz gerekiyor” diye konuştu.

BATILILAR YETERSİZ KALIYOR

Suriye’de yaklaşık 6 yıldır iç savaş ve göç yaşandığını, Türkiye’nin de savaştan kaçan insanları misafir ettiğini hatırlatan Akdağ, şunları söyledi: “Dünyada gerek sağlık hizmetleri açısından gerekse günlük hayat ihtiyaçları açısından bu kadar göçmeni kendi ülkesinde misafir edip başarıyla hizmet veren başka bir örnek yok. Bunu bütün dünya teslim ediyor şimdi. Birleşmiş Milletler de bunu takdirle karşılıyor. Gelin görün ki işin üzücü tarafı şu, bunu takdir eden Batılı dünya bu hususta destek verme konusunda gerçekten çok yetersiz kalıyor. Ben Türkiye’yi örnek alarak dünyanın diğer zengin ülkelerinin de bu meseleye sahip çıkmalarının gerekliliğine inanıyorum.”