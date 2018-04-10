51 ile 77 teknoloji üssü

Üniversite ile özel sektörün gücünü birleştiren ve Ar-Ge ile sanayiye katkıda bulunan teknoparkların sayısı her geçen gün artıyor. Teknoparkların Türkiye’nin gücüne güç kattığını ifade eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Teknoparkların 2001’de kurulmaya başlanmasından beri bir yıl içinde en fazla 7 teknopark kurulmuşken, bu yılın 3 ayında 8 teknoparkla şimdiye kadarki en yüksek sayıya çok kısa sürede ulaşıldı. Bir anlamda rekor olan bu seviye, teknoparkları ne kadar önemsediğimizin bir göstergesidir” dedi. Türkiye’deki teknoparkların sayılarının giderek arttığına işaret eden Özlü, 24 ve 31 Mart’da Resmi Gazete’de kuruluş kararları yayımlanan İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Dudullu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Boğaziçi Üniversitesi ve Mersin Tarım ve Gıda İhtisas teknoparklarıyla Türkiye’deki teknopark sayısının 77’ye ulaştığına dikkati çekti. Özlü, Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ek alanı kuruluş kararlarının da Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatarak, böylece teknopark bulunan il sayısının 51’e yükseldiğini dile getirdi.

SAYILARI ARTACAK

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknoparkı’nda tıp, biyoloji, gıda, malzeme ve tarım başta olmak üzere çeşitli alanlarda ileri teknolojilerin geliştirilmesi ve bu sayede katma değerli ürünlerin ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini anlatan Özlü, söz konusu teknoparkla İstanbul’un endüstriyel faaliyetleri ve coğrafi konumu nedeniyle hizmet ve sanayi potansiyelinin daha da geliştirilmesi ve teknoloji, Ar-Ge, yenilikçilik kapasitesinin artırılmasının amaçlandığını söyledi.