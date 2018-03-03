550 milyon dolarlık ithalata fren

Halı, ambalaj malzemeleri ve mobilya gibi sektörlerde kullanılan polipropilen ithalatına yılda 2.2 milyar dolar ödeyen ve büyük bölümünü de İsrail’den alan Türkiye’nin, Cezayir’den temin edilecek ham maddeyle bu tesiste polipropilen üretmesi, yılda 550 milyon dolarlık kaynağın dışarıya gitmesini önleyecek. Tesiste, yılda 450 bin ton polipropilen üretilecek. Limana yakınlığı ve ulaşım imkanlarının yanı sıra iklim ve coğrafi şartları elverişli Yumurtalık Serbest Bölgesi’nde kurulacak tesis, 30 ay sonra hizmete girecek. Tesis ilk etapta 250 kişiye istihdam olanağı sağlayacak. MÜSİAD Adana Şube Başkanı Burhan Kavak “Bu yatırım önemli çünkü Türkiye yıllık 2 milyon ton polipropilen tüketiyor. Bunun 1 milyon 900 bin tonunu İsrail’den ithal ediyoruz” dedi.