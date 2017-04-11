Suriye sınırına örülen 561 kilometrelik duvarın inşaatı tamamlandı

Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde bir yandan DEAŞ'lı ve PYD/PKK'lı teröristlerle mücadelesine kararlılıkla devam ederken, diğer yandan da sınırda aldığı güvelik önlemlerini artırıyor.

Bu kapsamda Suriye sınırına örülen 561 kilometrelik duvarın inşaası tamamlandı.

TOKİ tarafından inşa edilen duvar; 3 metre yükseklik, 2 metre genişliğinde. Her biri 7 tonluk seyyar bloklardan oluşan duvarın üzerinde de jiletli teller bulunuyor.

Dünyada başka bir örneği bulunmayan duvar, seyyar bloklardan oluştuğu için eğer gerekirse birkaç ay içerisinde kaldırılabilecek.

Hatay-Şırnak arasındaki hudut hattında fiziki güvenliği sağlayacak duvarın yanında, güvenlik güçlerimiz de sınırda kuş uçurtmuyor. Kulelerden sürekli gözetlenen hatta zırhlı arçlarla da devriye geziliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından 561 kilometrelik duvarın inşaatının tamamlandığını duyurdu. İşte o açıklama;