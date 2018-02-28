5G’nin ilk testleri Türkiye’de yapılacak

Türkiye birkaç yıl içinde dünyada uygulamaya geçmesi beklenen 5G için atağa kalktı. Bu amaçla Türkiye, 5G teknolojisine yön vermek için de ABD’de Stanford Üniversitesi’nin öncülüğünde kurulan ve Türk Telekom’un da üyesi olduğu Open Networking Foundation (ONF) ile işbirliğine gitti. Barselona’daki Mobil Dünya Kongresi GSMA’ya katılan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yeni nesil iletişim teknolojilerinin geliştirilmesinde dünyanın önemli oyuncularından biri olan ABD merkezli ONF ile bir işbirliği anlaşması imzaladı. Bu anlaşma ile ONF’de geliştirilen 5G ve yeni nesil iletişim teknolojileri dünyada ilk kez Türkiye’de test edilerek, hayata geçirilecek. Anlaşma Arslan ile ONF Direktörü Guru Parulkar arasında imzalandı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürü Ensar Kılıç ve Türk Telekom CEO’su Paul Doany’nin de katıldığı imza töreninde konuşan Bakan Arslan, yerli ve milli teknoloji üretiminde yakın zamanda büyük bir atılım gerçekleştiren Türkiye’nin uluslararası işbirliklerini arttırarak, global ekonomi içindeki konumunu daha da güçlendireceğine dikkat çekti.

DÜNYADA ÖNCÜ OLACAĞIZ

Hükümet olarak Türkiye’nin her alanda olduğu gibi iletişim sektöründe de yerli ve milli teknoloji üretimini arttırmayı ve ihraç etmeyi amaçladıklarını vurgulayan Bakan “Hükümet olarak 5G ve ötesi teknolojilerin geliştirilmesinde dünyaya öncülük etmek konusundaki kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduğumuz bir işbirliğine ONF ile birlikte imza attık. Bu anlaşma ile yeni teknoloji ve standartları üretme ve bunları dünyada ilk kez Türkiye’de hızlıca uygulama imkanı yakalayacağız. Bu işbirliğinde ülkemizin gözbebeği kurumlarından Türk Telekom, yeni teknolojilerin test edilmesi ve hayata geçirilmesini sağlayacak.

Bu arada Türk Telekom iştiraki Argela’nın ABD’deki şirketi Netsia da geliştirdiği teknolojilerle telekomünikasyon dünyasının kalbinin attığı GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde yer aldı. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan GSMA Mobil Dünya Kongresi’ndeki Netsia standını ziyaret ederek şirketin 5G’nin yapısını şekillendiren teknolojilerden olan global ürünü PraogRAN’ın demosunu canlı izledi. Argela Telekom Çözümleri Genel Müdürü Selim Sarper, özellikle ABD merkezli şirketleri Netsia ile global standartlarda teknoloji ürünleri geliştirdiklerini ve yakın zamanda dünyada aktif hale gelmesi beklenen 5G teknolojisine katkı yaptıklarını söyledi. Netsia’nın ProgRAN teknolojisinin getirdiği olanaklarla örneğin Doğu’daki bir ameliyata doktorlar İstanbul’dan hızlı ve etkin bir şekilde müdahale edebilecek.

‘Türk Telekom’u hazmedemiyorlar’

Barselona’da soruları yanıtlayan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, CHP’li Aykut Erdoğdu’nun Türk Telekom’a devlet tarafından el konulacağı ve şirkete bilanço makyajlaması yapıldığına yönelik iddialarının hatırlatılması üzerine “Türk Telekom’un hiçbir şeyi gizleme ve makyajlama durumu yok. Kusura bakmasınlar, ‘Makyajlama ile faklı işlemler yapılıyor.’ diyenler aslında biz farklı işlem yaptığımız için değil, Türkiye’nin göz bebeği olan Türk Telekom’un büyümesini, gelişmesini hazmedemeyenler ve bilgileri karıştırarak, yalan yanlış bilgi ile kamuoyunun kafasını karıştırmak isteyenlerin yaptığı bir işlem” dedi. Arslan “Oger Telekom, ödemesi gereken, paranın tamamını 2006 yılında defaten nakit olarak ödedi, imtiyaz hakkı devri çerçevesinde kamu olarak bize ödenmesi gereken paranın tamamı 2006 yılında ödendi, bu çok net bilinsin. Otaş dediğimiz yüzde 55 hisseye sahip olan Oger Grubu, gidip bankalardan kredi aldı, o kredi karşılığında da kendi sahip olduğu yüzde 55 hisseleri teminat gösterdi. Alınan bu para Türk Telekom’un borcu değil, Türk Telekom’un taahhüt altına girdiği bir borç değil” diye konuştu.