6 yılda bir otomobil 3 yılda bir telefon değiştiriyoruz

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yapılan ‘İsrafın Boyutu’ incelemesine göre aldığımız cep telefonu ve otomobili sık sık değiştiriyoruz. Araştırmaya göre Türkiye’de akıllı telefon kullanımı yüzde 84’ü bulurken yüzde 14.7’lik kesim standart cep telefonu sahibi. Telefonu olmayan kesim ise yüzde 1.5. Bakanlıkça yapılan araştırma, 7 bölgeden 26 kent merkezinde, 18-69 yaş arası bin 650 kişi ile yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. Akıllı telefon sahiplerinin yüzde 7’sinin yılda bir, yüzde 17’sinin iki yılda bir akıllı telefonunu değiştirdiğinin belirtildiği araştırmada, ortalama akıllı telefon değişim süresinin ise 3.2 yılda bir olarak hesaplandığı vurgulandı.

226 GRAM EKMEK ÇÖPE

Araştırmada Türkiye’nin yüzde 27’sinin otomobil sahibi olduğuna dikkat çekilerek, otomobil sahiplerinin yüzde 10’unun 2-3 yılda bir otomobilini değiştirdiği, ortalama değişim süresinin ise 6.2 yılda bir olarak görüldüğü ifade edildi. Araştırmada, ekmek tüketimine ilişkin de veriler yer aldı. Türk halkının yüzde 66’sı her gün ekmek satın alırken, yüzde 96.8’i ambalajsız ekmek tükettiği bilgisinin de verildiği açıklamada, ambalajsız ekmek satın alanlar bir seferde 3 adet, ambalajlı ekmek alanlar bir seferde 1.7 paket ekmek satın aldığı belirtildi. Toplumun yüzde 8.6’sının ekmeği çöpe atma eğilimi gösterdiğine ve haftada kişi başı 226 gram ekmeğin tüketmeden çöpe atıldığına işaret edilen araştırmada, israfın önlenmesi için bilinçlenmenin önemine dikkat çekildi.

Tasarruf oranının ise yüzde 14’te kaldığına dikkat çekilen araştırmada, kamuoyunun yüzde 56’sı gelir yetersizliği nedeniyle yüzde 26’sının ise borçları olduğu için tasarruf yapamadığı bildirildi. Araştırmada, gazete, kitap, dergi için para harcamak, kamuoyunun yüzde 57’si için zorunlu ihtiyaç olarak algılanırken taksiye binmek, abur cubur tüketmek, dışarıda yemek yemek, tatile gitmek, kültür sanata para harcamanın ihtiyaç dışı tüketim olarak görüldüğü kaydedildi.

Tüfenkci: Telefonda tüketim çılgınlığı var