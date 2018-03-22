60 milyar dolarlık 600 proje yürüyor
Başbakan Yıldırım ,Türkiye’nin son yıllardaki savunma sanayi hamlesi ile dünyada adından sıkça söz ettirdiğini belirtti. Yıldırım “Önümüzde 60 milyar dolarlık bir iş hacmimiz var. 600’den fazla projemiz devam ediyor” dedi.
Türkiye savunma sanayi alanında geliştirdiği projeler ve yerli üretim hamlesiyle adeta çağ atladı. Başbakan Binali Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Savunma sanayimize bakıyoruz önümüzde 60 milyar dolarlık bir iş hacmimiz var. 600’den fazla projemiz var. 10 yıl içerisinde bu projelerimiz gerçekleşecek. Bunların zaten 12-13 milyarlık kısmı sözleşmeye bağlanmış durumda. Diğerleri de peyderpey devreye giriyor” dedi.
KADERİ DEĞİŞTİRDİ
Yıldırım Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi’nin (EYDEP) tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin helikopter, silahlı ve silahsız İHA projelerine değinerek “Afrin Harekatı’nın kaderini değiştiren budur, bu silahlı İHA’lar, silahsız İHA’lar. Orada bir üstünlük oluşturduk. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı. Olunca da öyle istediğiniz gibi alanda nasıl sonuç almak istiyorsanız, o sonucu elde ettiniz” dedi. Türkiye’nin savunma sanayisi alanında dünya ölçeğinde şirketleri bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları söyledi:
DÜNYA LİGİNDEYİZ
“Savunma Sanayii Müşteşarlığı, Savunma Sanayii Güçlendirme Vakfı altında şirketlerimiz, Milli Savunma Bakanlığına bağlı fabrikalarımız, tersanelerimiz var. Esasında geçmişten gelen bir altyapımız var ama bu altyapıyı değişen dünya şartlarına, değişen teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirmek, bu dönüşümü gerçekleştirmek şu anda bu şirketlerin geleceğini, kaderini belirleyecek. Ancak şirketler kamu anlayışıyla zaman odaklı olmayan, maliyet odaklı olmayan, rekabetçi anlayışı yerleştirmeyen şekilde yapmamalılar, o zaman başarı gelmez.”
HAVA FİLOMUZU YENİLİYORUZ
Yıldırım, NATO ve diğer ülkelerle geliştirilen yeni nesil uçak projelerinin önemine dikkati çekerek bunların da başlı başına 100 milyar dolarlık bir iş olduğunu belirtti. Burada da Türkiye’nin hem ortak hem tedarikçi konumda olduğunu anımsatan Yıldırım, “2023’e kadar ciddi miktarda hava filomuzu yenilemeyi düşünüyoruz. Bunun dışında TFX projesini İngiltere ile beraber yürütüyoruz. Dolayısıyla önümüzde bolca proje var. Bu projeleri yaparken yetkinliğe sahip mutlaka firmalarımızı da oluşturmamız gerekiyor. Yani savunma sanayi ekosistemini oluşturmamız gerekiyor” dedi. Bu taleple atıl duran TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜDEMSAŞ gibi fabrikaların tekrar heyecanlanarak bir şeyler yapma gayreti içine girdiğini anlatan Yıldırım, bunun yanı sıra İstanbul, Sakarya, Ankara ve Eskişehir’de demiryollarına bir şeyler yapan 400’ün üzerinde firmanın oluştuğunu dile getirdi.
8 yeni silahlı İHA TSK’ya teslim edildi
Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında güvenlik güçlerine etkin hava desteği sağlayan İHA ve SİHA’lara yenileri eklendi. Milli İHA ve SİHA sistemlerinin üretiminde öncü rol oynayan Baykar, özgün olarak geliştirilen yeni seri Silahlı Bayraktar TB2’lerin üretimi için yoğun mesai harcıyor. Geçen ekim ayında ilk kez 4 akıllı mühimmat taşıyabilen SİHA teslimatına imza atan Baykar, ROKETSAN tarafından geliştirilen mini akıllı mühimmatlar (MAM) MAM-L ve MAM-C’yi Bayraktar TB2 İHA’ya entegre etti. Baykar, geçen sürede yürüttüğü çalışmalarla 8 SİHA daha üreterek TSK’ya teslim edildi. SİHA’ların her birinin performans ve fonksiyonel test ve kabul uçuş kriterlerini başarıyla tamamlamasıyla kabul işlemleri gerçekleştirildi. SİHA’ların Haziran 2018’de teslim edilmesi planlanırken, teslimatlar planlanandan önce yapıldı. Bu teslimatla envanterdeki silahlı ve keşif amaçlı Bayraktar TB2 sayısı 46’ya çıktı.
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