60 milyar dolarlık 600 proje yürüyor

Türkiye savunma sanayi alanında geliştirdiği projeler ve yerli üretim hamlesiyle adeta çağ atladı. Başbakan Binali Yıldırım, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Savunma sanayimize bakıyoruz önümüzde 60 milyar dolarlık bir iş hacmimiz var. 600’den fazla projemiz var. 10 yıl içerisinde bu projelerimiz gerçekleşecek. Bunların zaten 12-13 milyarlık kısmı sözleşmeye bağlanmış durumda. Diğerleri de peyderpey devreye giriyor” dedi.

KADERİ DEĞİŞTİRDİ

Yıldırım Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi’nin (EYDEP) tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin helikopter, silahlı ve silahsız İHA projelerine değinerek “Afrin Harekatı’nın kaderini değiştiren budur, bu silahlı İHA’lar, silahsız İHA’lar. Orada bir üstünlük oluşturduk. Karşı tarafa verilen mühimmatlar, silahlar bizim bu mukayeseli üstünlüğümüzün altında kaldı. Olunca da öyle istediğiniz gibi alanda nasıl sonuç almak istiyorsanız, o sonucu elde ettiniz” dedi. Türkiye’nin savunma sanayisi alanında dünya ölçeğinde şirketleri bulunduğuna dikkati çeken Yıldırım, şunları söyledi:

DÜNYA LİGİNDEYİZ

“Savunma Sanayii Müşteşarlığı, Savunma Sanayii Güçlendirme Vakfı altında şirketlerimiz, Milli Savunma Bakanlığına bağlı fabrikalarımız, tersanelerimiz var. Esasında geçmişten gelen bir altyapımız var ama bu altyapıyı değişen dünya şartlarına, değişen teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirmek, bu dönüşümü gerçekleştirmek şu anda bu şirketlerin geleceğini, kaderini belirleyecek. Ancak şirketler kamu anlayışıyla zaman odaklı olmayan, maliyet odaklı olmayan, rekabetçi anlayışı yerleştirmeyen şekilde yapmamalılar, o zaman başarı gelmez.”