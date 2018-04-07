605 eve 1 haftada 8 bin başvuru
TOKİ tarafından Kayaşehir’de dar ve orta gelirli vatandaşlar için satışa çıkan 605 konut büyük ilgi gördü. TOKİ Başkanı Ergün Turan “Bir haftada 8 bin başvuru aldık” dedi.
KAYAŞEHİR’DE BAŞVURULAR 11 NİSAN’A KADAR SÜRECEK
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hiç evi olmayan dar ve orta gelirli vatandaşlar ile engelliler için İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan 605 konut büyük ilgi gördü. Başvurunun ilk haftasında 8 bin kişi, evleri satın almak için kayıt bedeli olan 5 bin TL’yi bankaya yatırdı. TOKİ Başkanı Ergün Turan yaptığı yazılı açıklamada, Kayaşehir’deki konutlara ilginin sektörün temsilcileri açısından belirleyici ve yönlendirici olacağını ifade etti. Turan, “Kayaşehir’de orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz 605 sosyal konutumuza, müracaatların başladığı ilk bir haftada yaklaşık 8 bin başvuru geldi. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir” dedi.
MAHALLE KÜLTÜRÜ
Kayaşehir’de konut sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurularını 11 Nisan’a kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiğini bildiren Turan, başvuruların tamamlanmasından sonra 25 Nisan’da yapılacak kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini ifade etti. Turan, 2014 yılının ilk yarısında yeni üretim disiplinleri ve modellerini hayata geçirmeye başladıklarını belirtti.Bu doğrultuda yatay mimari, yöresel mimari, semt kültürünü barındıran mahalle konsepti ve kalite unsurlarını temel hareket noktası olarak belirlediklerini söyledi.
144 AYA KADAR VADE
Satışa sunulan 605 konutun fiyatının 160 bin liradan başladığını belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, şu bilgileri verdi: “Konutlarımızın taksitleri 677 liradan başlıyor. Konutlarımızın satış işlemleri yüzde 25 peşinat bedeli, 120 ay vade ve yüzde 40 peşinat bedeli ile 144 ay vade seçenekleri ile gerçekleştirilecek. Konutlarımız görmek isteyen vatandaşlarımız gelip numune daireleri de gezerek tanıtım ofisimizden bizden bilgi alabilirler. Satış için konut sahibi olmama şartımız var” dedi. Turan, ayrıca kura öncesi yatırılan bedelin 2 Mayıs’ta konut sahibi olamayan vatandaşlara iade edileceğini aktardı.
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