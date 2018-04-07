605 eve 1 haftada 8 bin başvuru

KAYAŞEHİR’DE BAŞVURULAR 11 NİSAN’A KADAR SÜRECEK

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından hiç evi olmayan dar ve orta gelirli vatandaşlar ile engelliler için İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan 605 konut büyük ilgi gördü. Başvurunun ilk haftasında 8 bin kişi, evleri satın almak için kayıt bedeli olan 5 bin TL’yi bankaya yatırdı. TOKİ Başkanı Ergün Turan yaptığı yazılı açıklamada, Kayaşehir’deki konutlara ilginin sektörün temsilcileri açısından belirleyici ve yönlendirici olacağını ifade etti. Turan, “Kayaşehir’de orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz 605 sosyal konutumuza, müracaatların başladığı ilk bir haftada yaklaşık 8 bin başvuru geldi. Vatandaşlarımızın gösterdiği bu ilgi sektörümüzün önümüzdeki dönemde daha da büyüyeceğinin göstergesidir” dedi.

MAHALLE KÜLTÜRÜ

Kayaşehir’de konut sahibi olmak isteyen vatandaşların başvurularını 11 Nisan’a kadar ilgili kamu bankasına yapması gerektiğini bildiren Turan, başvuruların tamamlanmasından sonra 25 Nisan’da yapılacak kura çekimiyle konut sahibi olacak vatandaşların belirleneceğini ifade etti. Turan, 2014 yılının ilk yarısında yeni üretim disiplinleri ve modellerini hayata geçirmeye başladıklarını belirtti.Bu doğrultuda yatay mimari, yöresel mimari, semt kültürünü barındıran mahalle konsepti ve kalite unsurlarını temel hareket noktası olarak belirlediklerini söyledi.