633 bin 740 sigortalı prim borçları için başvuru yaptı

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 633 bin 740 sigortalının prim borçları için başvuru yaptığını, bu müracaatlarla toplam 23,7 milyar lira borcun yapılandırıldığını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 7143 sayılı Kanun ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) borcu bulunanlara ödeme kolaylığı getirildiğini anımsattı.

Yapılandırma başvurularının, 2 Haziran itibariyle hem elektronik ortamda hem Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkez müdürlüklerinde hem de posta yoluyla alınmaya başlandığını aktaran Selçuk, şunları belirtti:

"Şu ana kadar 633 bin 740 sigortalımız prim borçları için başvuru yapmıştır. Bu başvurular ile toplam 23,7 milyar lira borç yapılandırılmıştır. Yine bu dönemde 158 bin 700 4/B (BAĞKUR) sigortalımız 4,1 milyar lira tutarında ihya başvurusunda bulunmuştur."

Selçuk, vatandaşların yapılandırmadan faydalanması için Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı 81 ildeki il müdürlüklerinin ve sosyal güvenlik merkezlerinin bu hafta sonu da hizmet vermeye devam edeceğini aktardı.

"Borcunu yapılandıran istihdam teşviklerinden yararlanabilecek"

Yapılandırmadan yararlananlara, borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemleri yapılmayacağını belirten Selçuk, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yapılandırmaya başvurup ilk taksiti ödeyen işverenlerimiz, 'Borcu yoktur' yazısı alabilecek, bu sayede kamu ihalelerine girebilecek, nefes kredisi başvurusunda bulunabilecek. En önemlisi de istihdam teşviklerinden yararlanmaya başlayacak. BAĞKUR sigortalılarımız da Ziraat Bankası ile yaptığımız kredi anlaşmasıyla yapılandırma kapsamında, borcunu peşin ödeyerek veya dondurulan hizmet sürelerini ihya ederek emekli olabilecek."

Sağlık hizmetinden yararlanmaya devam edecekler

Bakan Selçuk, BAĞKUR'lu sigortalıların hizmet sürelerini dondurarak veya yapılandırmanın ilk taksitini ödeyerek sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerini ifade etti.

Genel sağlık sigortalılarına da yapılandırma kapsamında borçlarını faizsiz olarak 31 Aralık tarihine kadar ödeme imkanı verildiğini vurgulayan Selçuk, genel sağlık sigortalılarının bu tarihe kadar da borcuna bakılmadan tüm sağlık hizmetlerinden yararlanabileceğine dikkati çekti.

Son müracaat tarihi 31 Temmuz

Yapılandırmada son müracaat tarihinin 31 Temmuz olduğunu anımsatan Selçuk, ilk taksit ve peşin ödeme süresinin 31 Ağustos olduğunu, ödemelerin 2 ayda bir taksitler halinde 6-9-12 veya 18 taksit tercihiyle yapılabileceğini belirtti.

Selçuk, vatandaşların 31 Temmuz'a kadar başvuruyu ihmal etmeyerek bu imkanı, özellikle de peşin ödeme avantajını çok iyi değerlendireceklerine inandığını ifade etti.