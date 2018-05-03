65 yaş üzeri vatandaşlara ödenen maaş bin 500 liraya yükselecek

Devlet hiçbir sosyal güvencesi, kimsesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara, 65 yaş aylığı adı altında maaş bağlıyor. Maaşlar mart, haziran, eylül ve aralık olmak üzere üçer aylık dönemler halinde ödeniyor. Mevcut maaşın aylık tutarı 266, 3 aylık tutarı ise 798 lira.

HAZİRANDA CEPTE

Meclis’e gönderilen yasa tasarısıyla muhtaç yaşlıların daha fazla maaş almaları sağlanacak. Buna göre; 266 lira olan aylık ödeme 500 liraya çıkacak. Bir başka deyişle 798 lira olan 3 aylık ödemeler tasarının yasalaşmasıyla yüzde 88 artarak bin 500 liraya çıkacak. Zamlı 65 yaş aylıkları en geç haziran ayı içinde ödenecek.

ÜÇ ŞARTI VAR

65 yaş aylığı alabilmek için 3 şart bulunuyor. İlk şart, 65 yaşını doldurmuş olmak. İkinci şart ise hiçbir sosyal güvencenin bulunmaması. Yani emekli olan, Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) dul veya yetim aylığı alan, bir işte çalışanlar 65 yaş aylığı alamıyor. Bunun yanında, nafaka alan kişiler de 65 yaş aylığından yararlanamıyor.

Nereye başvurulur?

- Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor.

- Sonra valilik ya da kaymakamlıklara bağlı defterdarlık veya mal müdürlüklerinden başvuru evrakları alınacak.

- Alınan belgeler 'SGK Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

- İl veya ilçe idare kurulu tarafından verilen muhtaçlık kararı belgeleri alınacak.

- Başvuru formu, 'Aile Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor.

- 65 yaş aylığı için başvurunun yakını tarafından (vasi) yapılması için mahkemeden 'vasi'lik kararı alınacak.

- SGK belgeleri inceleyecek ve yaşlılık maaşı alıp alamayacağınıza karar verecek.

GELİR SINIRI NE KADAR?

65 yaş aylığı alabilmek için üçüncü şart ise gelir. Gelir hesabında daha önceden hane içindeki herkesin gelirini bakılıyordu. Artık 65 yaş aylığı bağlanacak kişinin, sadece kendisi ile eşinin geliri dikkate alınıyor. Bu yıl itibarıyla kişi başına düşen aylık gelir 484 liranın altında olanlara aylık bağlanabiliyor.

(Güneş)