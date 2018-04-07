650 bin elektrik abonesine uyarı

İstanbul’da 650 bin kişi başkasının adına elektrik kullanırken, ödenmeyen faturalar elektrik faturasında ismi yazan kişiyi mağdur ediyor. CK Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, elektrik aboneliğini üzerine almayan tüketicilerin ‘usulsüz elektrik’ kullandığını söyledi. Bakal, hem bunun önüne geçmek hem de tüketici mağduriyetini önlemek için online ‘Tek tıkla abone ol’ uygulamasını başlattıklarını belirtti. Usulsüz kullanım tespit çalışmaları kapsamında tespit edilen tüketicilere ihbarname göndermeye başladıklarını ileten Bakal, ihbara rağmen kendi adına abonelik sözleşmesi imzalamayan tüketicilerin elektriğinin usulsüz kullanımdan kesileceğini ifade etti.

“Usulsüz kullanım bir tüketim noktasında başkası adına elektrik tüketmektir” diyen Bakal, “Mevcut abone tüketim noktasından ayrılırken aboneliğini sonlandırmadığı için kullanıcı değişikliğini göremiyoruz. Yeni tüketici, gelen faturaları ödemediği takdirde sistemde aboneliği devam eden eski tüketici mağdur olmasına neden oluyor “ dedi.

SÖZLEŞME YAPIYORUZ

Tüketicinin, müşteri mizmeti merkezlerine gelmesine gerek olmadığını dile getiren Bakal, “Tüketiciler, online olarak müracaat ettiklerinde, tüketicinin bilgilerini alıyoruz, tüketici sözleşmeyi imzalayıp bize geri gönderiyor” dedi.

BAŞKASI KULLANDI, FATURAYI ONLAR ÖDEDİ

İş yerindeki faaliyeti bittikten sonra aboneliğini sonlandırmadığı için 3 bin 500 lira elektrik faturası ödediğini söyleyen Zeynel Abidin, “İş yerim vardı, anlaşamadık işi bıraktım. Elektrik aboneliği benim üzerime devam etti. Orada 1.5 yıl borç birikmiş, haberim yoktu. Cebimizden 3 bin 500 lirayı ödedik” dedi. Nimet Poplata ise Güngören’deki dairesini 1999 yılında sattığını, yeni ev sahibi aboneliği üzerine almadığı için oluşan borçtan mağdur olduğunu ve gelen faturayı ödediğini söyledi.