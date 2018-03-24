7 bin 185 ihracatçıya Yeşil pasaport dopingi

Zeybekci, dün itibarıyla birinci yılı dolan ihracatçılara yeşil pasaport verilmesi uygulamasının sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeşil pasaport uygulamasının, ‘İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Karar’ ile 23 Mart 2017’de başlatıldığını anımsatan Zeybekci, bu pasaportların ihracatçıların işlemlerini kolaylaştırmak, dünyanın her noktasında daha aktif olmalarını sağlamak amacıyla verildiğini söyledi. Bakan Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı olarak ihracatçıların önündeki engellerin kaldırılması ve yeni pazarların hedeflenmesine hizmet edecek her türlü girişim için tüm imkanları seferber ettiklerini ifade etti.

İstanbullu ihracatçı ilk sırada yer alıyor

71ildeki firmalara yeşil pasaport verildiğini belirten Zeybekci İstanbul, en çok pasaport alan iller sıralamasında 3 bin 180 pasaportla birinci sırayı aldı. Bu ili 480 pasaportla Bursa, 417 pasaportla İzmir, 410 pasaportla Gaziantep, 281 pasaportla Ankara, 216 pasaportla Kocaeli takip etti” dedi.