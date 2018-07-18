7 bin lira ek kazanç fırsatı

Türkiye’de herkese ek gelir kazandıracak bir iş var ki; bu işi yapmak için ille de kişinin kendi mesleğini bırakması gerekmiyor. Uzmanlık gerektiren bir iş ama herhangi bir işte bir süre çalışan, o konuda zaten uzmanlaşıyor. Üstelik bu işin kazancı da oldukça iyi. Bilirkişilikten bahsediyoruz. Mahkemelerin iş ve çalışma yaşamı davaları başta olmak üzere, hemen hemen her davada başvurduğu uzmanlık işi.

BAŞVURULAR EKİM'DE

Ancak bunun için Adalet Bakanlığı’na başvurmak gerekiyor. Başvurular da her yılın ekim ayı içinde yapılıyor. Yani 31 Ekim son başvuru süresini kaçırırsanız, bir yıl beklemeniz gerekiyor. Başvuru için T.C. vatandaşı olmak, 25 yaşını doldurmak kriterler arasında. Çalışan ya da emekli de olabilirsiniz. Bu iş özellikle emekliler için biçilmiş kaftan gibi.

SINIR YILDA 300 DOSYA

Bir bilirkişiye yılda 300 dosya verilebiliyor. Dosya başına ödenen ücret ise minumum 300 lira. Yani kaba bir hesapla yılda 300 dosyaya baksanız kazanacağınız para 90 bin lira. Bunu aya böldüğünüz zaman 7 bin 500 lira aylık gelir demek. Vergiler çıkınca ele geçen para ise 7 bin lira. Türkiye’de iş mahkemelerinde tam 2.1 milyon dava var. Ceza mahkemelerindeki dava sayısı ise 2.5 milyon.

NASIL BİLİRKİŞİ OLUNUR

T.C. vatandaşı olmak l 25 ve üzeri yaşta olmak l Fiili ehliyete sahip olmak l En az 3 yıllık mesleki deneyim l Herhangi bir suç kaydının bulunmaması l Meslekten atılmamış olmak l Kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak l Başka bir adalet komisyonunun listesinde kayıtlı olmamak.

DOSYA BAŞINA 330 LİRA

Adalet Bakanlığı tarifesine göre dosya başına fiyatlar 165 ile 330 lira arasında değişiyor. Örneğin, sulh ve icra davalarında ücretler 165 lirayken, iş davaları ve kadastroyla ilgili davalarda 220, mülkiyet, marka ve asliye ticaret davalarında 330 lira. Ancak hakim işin önemine görebu ücreti takdir yetkisini de kullanarak artırabiliyor. Bir dosya için konunun önemine göre 10 bin veya 100 bin lira bile ödenebiliyor.

ÜÇ YIL DENEYİM

Doktor, mühendis, inşaat işçisi ya da elektrik teknisyeniyseniz de bilirkişi olabilirsiniz. Tek şart, yaptığınız meslekte en az 3 yıllık deneyime sahip olmak. Alanınızı ilgilendiren bir davada hesaplama veya teknik bilgiye ihtiyaç duyulursa Adalet Bakanlığı, sizden görüş talep ederek dosya başına ücret ödüyor. Aslında her gün yaptığınız iş konusunda sadece bir rapor hazırlayıp bunun üzerinden para kazanıyorsunuz.

İŞ HALİNE GETİRENLER VAR

Piyasada profesyoneller yanında, yasal şartları karşıladığı için atanmış olup, dosya peşinde koşanlar bile var. Daha çok dosya almak isteyenler 100 liraya bile rapor yazıyor. Yani konuyu bir iş haline getirmişler. Ancak biraz da arz-talep meselesi. Hizmeti veren ‘fiyatım budur’ der ve karşı taraf kabul ederse sorun kalmıyor. Yani işin sabit ücreti yok. Yazdığınız bir bilirkişi dosyası için 2 bin ya da 200 bin lira bile kazanabilirsiniz

(Güneş)