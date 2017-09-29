Son Dakika Haberleri E-gazete 30Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

74 maden şirketine 3,9 milyon lira ceza kesildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından, maden lisansı sahibi 74 şirkete, teknik veya mali eksiklikleri nedeniyle toplam 3 milyon 941 bin lira para cezası kesildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Maden İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, Adana, Denizli ve Artvin'in de aralarında bulunduğu 21 ildeki maden lisansı sahibi 74 şirkete, toplam 3 milyon 941 bin lira para cezası verildi. Ayrıca, Artvin, Şırnak ve Uşak'taki 3 şirketin faaliyetleri tamamen durduruldu.
 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü, söz konusu şirketlerle ilgili işlemlere ilişkin belgelerin ruhsat sahiplerinin adreslerine gönderildiğini, ancak ilgililere ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebliğ edildiğini duyurdu.
 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Hindistan’da tren istasyonunda izdiham: 15 ölü, 30 yaralı

Hindistan’da tren istasyonunda izdiham: 15 ölü, 30 yaralı

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

Silopi-Habur bölgesindeki tatbikat 12'nci gününde

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA