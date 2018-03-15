750 bin dolayındaki taşeron işçisini, kadroya geçerken askerlik borçlanması sürprizi bekliyor

Mevzuata göre, erkek sigortalılar askerlik borçlanması yaparak prim gün sayılarını artırabiliyor. Sigortalı olarak çalışmaya başlamadan önce askere gidenler ise hem prim gün sayısını artırıyor, hem de sigorta başlangıç tarihleri borçlandıkları süre kadar geriye gidiyor. 2002 yılında çıkarılan yasayla emeklilik yaşı kademeli olarak artırıldığı için askerlik borçlanması kimi durumlarda emeklilik yaşını bir yıl öne çekebiliyor. İlk defa 24 Mayıs 1988’de çalışmaya başlayan erkek sigortalı 51 yaşında emekli olabiliyor. Bu kişi, 18 aylık askerlik borçlanması yaptığında, 50 yaşında emekliliğe hak kazanabiliyor.



TAŞERON İŞÇİDE KIDEM TAZMİNATI ARTACAK



Askerlik borçlanması, kamuda çalışan işçiler açısından ekstra avantaj sağlıyor. Bu nedenle taşeron işçiler kamuya geçtiklerinde, kıdem tazminatı konusunda özel sektörde sahip olmadıkları önemli bir hakka kavuşacaklar.



