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750 milli yük vagonu siparişi alındı

Yeni Nesil Milli Yük Vagonu'nun seri üretimine başlayan TÜDEMSAŞ, gelecek 2 yıl için 750 yük vagonu siparişi aldı. Bunun üzerine TÜDEMSAŞ'tan, '2020 yılı dahil, üretim kapasitemiz tamamen dolmuştur.' açıklaması yapıldı.

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Yeni Nesil Milli Yük Vagonu'nun seri üretimine başlayan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ (TÜDEMSAŞ), gelecek 2 yıl için 750 milli yük vagonu siparişi aldı.

TÜDEMSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, kuruluşundan bugüne yaklaşık 25 bin yeni yük vagonu üreten ve 350 bine yakın vagonunun da bakım-onarımını gerçekleştiren kurumun, 2023 vizyonu ve 2035 hedeflerine dönük olarak da yerli ve milli demiryolu sanayisinin geliştirilmesi ve büyütülmesi adına önemli çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Milli Tren Projesi'nin üç ayağından birisi olan Yeni Nesil Milli Yük Vagonu'nun, 3 yıl gibi kısa bir sürede tasarımı, projelendirmesi, test ve sertifikasyon süreçlerini tamamlayarak seri üretimine başlayan TÜDEMSAŞ'ın, bu vagonlardan 55'ini hizmete sunduğu aktarıldı.

Mart ayı itibarıyla 150 Milli Yük Vagonu'nun tesliminin yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Önümüzdeki 2 yıllık dönem için 750 adet daha sipariş alınmıştır. Buna ilaveten 3-4 farklı tipte yeni nesil yük vagonu siparişi de alınarak, 2020 yılı dahil, üretim kapasitemiz tamamen dolmuştur. Demiryolu sektöründeki güncel gelişmeleri küresel ölçekte ve yakından takip eden ve her ay Sivas ekonomisine en az 10 milyon lira nakit katkı sağlayan TÜDEMSAŞ, kapasitesini artırarak en yakın zamanda ürünlerini yurt dışına ihraç etmeyi de hedeflemektedir. Şirketimiz mevcut altyapısı ve bilgi birikimiyle, 'milli savunma sanayisi' ve 'milli otomobil' projelerinde ihtiyaç duyulması halinde katkı sağlayacak ve kendisine verilecek bir görevi hakkıyla yerine getirebilecek imkan ve kabiliyete de sahiptir."

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