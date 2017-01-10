750 milyon dolarlık fuar

Avrasya’nın en büyük, dünyanın en önemli üçüncü mobilya fuarı olan İSMOB’un açılış töreni mobilyaları enstrüman olarak kullanan bir müzik grubunun özel perküsyon şovuyla başladı. Törende TÜYAP Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Ünal, TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan ve MOSDER Genel Sekreteri Abdullah Tuğlu konuşma yaptı.

MOBİLYALAR KONUŞTU

MOSDER Genel Sekreteri Abdullah Tuğlu konuşmasında “Türkiye’nin öncü kuruluşları bir kez daha burada yeni geliştirdikleri ürünlerle ziyaretçilerle buluşuyor. Mobilyanın kendisi sessiz ama insanın hayatında çok anlam ifade ediyor. Bugün onların sesini çıkaran bir şovla başlangıç yapıldı, birazdan da ürünler kendilerini anlatmaya başlayacaklar” dedi. MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Doğan da “13 yıldır mobilya sektörünü bir araya getiren İSMOB kapsamında sektör olarak 750 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirme hedefimiz var. Onu burada yakalamak üzere tüm katılımcılara bereketli bir fuar diliyorum” dedi.

107 ÜLKEDEN KATILIM

15 Ocak’a kadar açık kalacak İSMOB, 12 salon ve 100 bin metrekarelik alanda 500’den fazla markanın en yeni ürünlerini ziyaretçilerle buluşturuyor. Türkiye mobilya sektörünün 2017 trendlerinin belirleneceği adres olan İSMOB’da oturma odasından çocuk odasına, yatak odasından ofis mobilyasına kadar yeni yıla damgasını vurarak binlerce yeni ürün ilk kez sergileniyor. Türkiye’nin yanı sıra dünya mobilya sektörü için de önemli bir buluşma noktası haline gelen İSMOB, bu yıl TÜYAP ile birlikte 107 ülkeden binlerce sektör profesyonelini de ağırlayarak sektöre hareket getirmeyi hedefliyor. İSMOB’da bu yıl ilk kez 300 metrekarelik bir bölüm ‘Trend Alanı’ olarak hayata geçiriliyor. Trend alanında hem ziyaretçiler hem katılımcılar için değişen ihtiyaçlar ve günümüz teknolojisinin hayatımıza soktuğu yeni kavramlara yönelik eğlenceli ve bilgilendirici aktiviteler gerçekleştirilecek. Trend alanında ‘Design Talk’ kapsamında bir yandan mobilya ve tasarım konusunda işin uzmanlarının katılacağı söyleşiler düzenlenirken, diğer yandan da sanat etkinlikleriyle ziyaretçilere dolu bir fuar programı sunuluyor.