'8 ayda 303 bin çek karşılıksız çıktı'

Palandöken, yazılı açıklamasında, yılın 8 ayında yaklaşık 11 milyar lira tutarında 303 bin çekin karşılıksız çıktığını, 2 milyar lira tutarındaki 66 bin senedin ödendiğini, 8,1 milyar lira tutarındaki 621 bin senedin ise protesto edildiğini aktardı.

Çeklerin karşılıksız çıkmasını önleyecek yeni düzenlemeler yapılması gerektiğine işaret eden Palandöken, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezinin Ağustos 2017 Çek Raporu'na göre, yılın 8 ayında bankalara ibraz edilen toplam çek tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 artışla 500 milyar lira, çek adedinin ise yüzde 9 azalışla 13 milyon olduğunu bildirdi.

Karşılıksız veya protestolu çekler konusunda bankaların da sorumluluk alması gerektiğinin altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Bankalar çek hesabı açtırmak isteyen kişinin sosyal ve ekonomik durumunu iyi analiz edip araştırmalı, dükkanın açılış tarihini, denetimlerini iyi yapmalı. Çekin karşılıksız çıkma riskini önleyici yeni düzenlemeler de yapılmalı. Bankalar müşterilere özel bir ticari arşiv tutabilir. Böylelikle güvenilir müşteri ayırt edilir, mağduriyetler azalır."

Palandöken, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en çok olduğu illerin sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olduğunu, tutar olarak karşılıksız çeklerin ibraz edilenlere oranının en yüksek olduğu illerin ise Iğdır, Ağrı, Muş, Mardin, Batman olarak belirlendiğini belirtti.