8 bin çocuğa otelde mesleki eğitim verdi
Antalya Belek’teki Ela Quality Resort Belek’te çocuklar hem tatil yapıyor hem de geleceğin mesleklerini öğreniyor. Otelde bugüne kadar 8 bin çocuk meslek eğitimi aldı.
- KAAN ZENGİNLİ
11 yıldır Akdeniz Bölgesi’nin en çok tercih edilen çocuk dostu aile oteli Ela Quality Resort Belek’te, Akdeniz’in ilk çocuk şehri kuruldu. Dünyada çok yaygın olan eğlence ve eğitimin buluştuğu ‘edutainment’ konseptinin kurgulandığı Q City’de çocuklar, uzman hocalar eşliğinde çeşitli meslekleri öğrenip kendi paralarını kazanıyor. Ela Quality Resort Belek Genel Müdürü Ufuk Gezgin “Yatırımlarımızı yaparken ihtiyaçları çok iyi tespit ediyor, farklı pazarlara yönelik farklı ürünler geliştiriyoruz. Tek bir pazara ya da tek bir modele yönelik anlayışla sektörü ileri götürmemiz mümkün değil” dedi. Dünyada çok yaygın olan eğlence ve eğitimin buluştuğu ‘edutainment’ konseptinin kurgulandığı Q City’de çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli meslekleri öğrenip, kendi paralarını kazanıyor. Q City’de çocuklar İtfaiye İstasyonu, Hastane, Diş Kliniği ve Moda Evinde eğlenirken öğreniyor ve gün sonunda kazandıkları Q City parasını harcıyor” dedi.
YENİ BAKAN SEKTÖR İÇİN ŞANS
Turizm sektörünün ülke ekonomisine katkısının önemine değinen Ufuk Gezgin, “Kültür ve Turizm Bakanı’nın sektörü çok iyi bilen, turizm kökenli biri olması da sektör için büyük şans. Türkiye markasını iyi anlatmalıyız. Devlet de yardım etmeli. Farklı ülkelere yönelik farklı tanıtım faaliyetleriyle o bölgenin beklentilerine yönelik hizmetlerimizin iyi anlatılması gerekli” ifadelerini kullandı.
DİREKT UÇUŞLAR BAŞLAMALI
Antalya’nın adeta Türk turizminin başkenti olduğunu belirten Ufuk Gezgin sözlerini sürdürdü: “Belek ise ağırlıklı olarak üst segment turistlerin tercih ettiği bir bölge. Ancak bu insanlar Antalya’ya gelebilmek için İstanbul üzerinden aktarmalı uçmak zorunda. Dünyanın her yerine direkt uçuşlar yapan milli havayolu şirketimiz Türk Hava Yolları’nın (THY) en azından Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere gibi turistlerin yoğun geldiği ülkelerden Antalya’ya direkt uçuşlara başlaması, ülkemize gelen turist sayısını ve turizm gelirlerimizi önemli ölçüde artıracaktır. Yeni Turizm Bakanımız ve hükümetimizden bu konuda destek bekliyoruz.”
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