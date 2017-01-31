80 milyon olmaya sadece bir Iğdır kaldı

Türkiye nüfusu 2016 sonu itibarıyla 1 milyon 73 bin kişi artarak 79.81 milyon oldu. Böylece Türkiye nüfusunun 80 milyonu aşması için 192 bin nüfusu olan Iğdır veya 190 bin nüfuslu Bartın’ın nüfusu kadar artış yeterli olacak.

Verilere göre yıllık nüfus artış hızı, 2015’te binde 13.4 iken, 2016’da binde 13.5’e yükseldi. Bu artış hızının bu yıl da korunması halinde yıl sonunda Türkiye nüfusu ise 81 milyonu bulacak. TÜİK’in dün açıkladığı nüfus istatistiklerine göre, erkek nüfusun oranı yüzde 50.2 (40 milyon 43 bin 650 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49.8 (39 milyon 771 bin 221 kişi) oldu. Türkiye’de 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 1.6 artarak yüzde 68 olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde 23.7’ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 8.3’e yükseldi.

İSTANBUL 15 MİLYON

Türkiye nüfusunun yüzde 18.5’inin ikamet ettiği İstanbul, 14.8 milyon kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Toplam ülke nüfusunun yüzde 18.5’ine ev sahipliği yapan İstanbul 14 milyon 804 bin 116 kişi ile, nüfusunu geçtiğimiz seneye göre yüzde 1 arttırarak en çok nüfusa sahip olan il olurken, Tunceli 82 bin 193 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. İstanbul’u ise sırasıyla 5.35 milyon ile Ankara ve 4.22 milyon kişi ile İzmir izledi. TÜİK verilerine göre, 79.81 milyonluk toplam nüfusun 73.67 milyonu il ve ilçe merkezlerinde, 6.14 milyonu ise belde ve köylerde yaşıyor. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların 2015 yılı oranı yüzde 92.1 olarak kaydedilirken bu oran 2016 yılında yüzde 92.3 olarak kaydedildi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7.7 oldu.

Ortanca yaş yükseldi

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye’de 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016’da 31.4’e çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 30.8 iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşti.Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 39,6 ile Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38.8 ile Edirne olurken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla 19.5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 20.5 ile Ağrı ve 20.8 ile Siirt olarak belirlendi.

YOĞUNLUK 2 KİŞİ ARTTI

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen ‘bir kilometrekareye düşen kişi sayısı’ geçen yıl Türkiye genelinde 2015 yılına göre 2 kişi artarak 104 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 849 kişiyle nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 507 kişi ile Kocaeli, 352 kişi ile İzmir ve 290 kişi ile Gaziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 285 olarak gerçekleşti.

Türkiye nüfusu 2016 sonu itibarıyla 1 milyon 73 bin kişi artarak 79.81 milyon oldu. Böylece Türkiye nüfusunun 80 milyonu aşması için 192 bin nüfusu olan Iğdır veya 190 bin nüfuslu Bartın’ın nüfusu kadar artış yeterli olacak. Verilere göre yıllık nüfus artış hızı, 2015’te binde 13.4 iken, 2016’da binde 13.5’e yükseldi. Bu artış hızının bu yıl da korunması halinde yıl sonunda Türkiye nüfusu ise 81 milyonu bulacak. TÜİK’in dün açıkladığı nüfus istatistiklerine göre, erkek nüfusun oranı yüzde 50.2 (40 milyon 43 bin 650 kişi), kadın nüfusun oranı ise yüzde 49.8 (39 milyon 771 bin 221 kişi) oldu. Türkiye’de 15-64 yaş grubunda bulunan çalışma çağındaki nüfusun oranı 2016’da bir önceki yıla göre yüzde 1.6 artarak yüzde 68 olarak gerçekleşti. Çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı ise yüzde 23.7’ye gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı da yüzde 8.3’e yükseldi.

İSTANBUL 15 MİLYON

Türkiye nüfusunun yüzde 18.5’inin ikamet ettiği İstanbul, 14.8 milyon kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Toplam ülke nüfusunun yüzde 18.5’ine ev sahipliği yapan İstanbul 14 milyon 804 bin 116 kişi ile, nüfusunu geçtiğimiz seneye göre yüzde 1 arttırarak en çok nüfusa sahip olan il olurken, Tunceli 82 bin 193 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. İstanbul’u ise sırasıyla 5.35 milyon ile Ankara ve 4.22 milyon kişi ile İzmir izledi. TÜİK verilerine göre, 79.81 milyonluk toplam nüfusun 73.67 milyonu il ve ilçe merkezlerinde, 6.14 milyonu ise belde ve köylerde yaşıyor. İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların 2015 yılı oranı yüzde 92.1 olarak kaydedilirken bu oran 2016 yılında yüzde 92.3 olarak kaydedildi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde 7.7 oldu.

Ortanca yaş yükseldi

Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye’de 2015 yılında 31 olan ortanca yaş, 2016’da 31.4’e çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 30.8 iken, kadınlarda 32 olarak gerçekleşti.Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 39,6 ile Sinop, 39,1 ile Balıkesir ve 38.8 ile Edirne olurken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla 19.5 ile Şanlıurfa ve Şırnak, 20.5 ile Ağrı ve 20.8 ile Siirt olarak belirlendi.

YOĞUNLUK 2 KİŞİ ARTTI

Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen ‘bir kilometrekareye düşen kişi sayısı’ geçen yıl Türkiye genelinde 2015 yılına göre 2 kişi artarak 104 kişi oldu. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 849 kişiyle nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 507 kişi ile Kocaeli, 352 kişi ile İzmir ve 290 kişi ile Gaziantep takip etti. Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 56, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 285 olarak gerçekleşti.