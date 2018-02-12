87,2 milyon avroluk hibeye başvurular başladı

TKDK'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliğinin (AB) aday ve potansiyel aday ülkeler için oluşturduğu Katılım Öncesi Kırsal Kalkınma Aracı (IPARD) II Programı kapsamında 21 Aralık 2017'de 3. proje başvuru çağrı ilanına çıkıldı.

Çağrı kapsamında "Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesi ve İş Geliştirme Tedbiri" başlığı altında bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ile paketlenmesi, arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi ile işlenmesi ve paketlenmesi, zanaatkarlık ve katma değerli ürün işletmeleri, kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri, su ürünleri yetiştiriciliği, makine parkları ile yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik sunulacak projelere 87 milyon 239 bin avro hibe sağlanacak.

TKDK internet sitesindeki (www.tkdk.gov.tr) online sistem üzerinden başlayan proje başvuruları, 12 Mart saat 21.00'de sistemin kapanmasıyla sona erecek. Başvurunun çıktısı ve istenen diğer belgelerin 15 Mart Perşembe saat 18.00'e kadar TKDK il koordinatörlüklerine teslim edilmesi gerekiyor.

- Hibe kapsamındaki iller

Hibe kapsamında Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muş, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Uşak, Van ve Yozgat olmak üzere toplam 42 şehir yer alıyor.

Açıklamada, 164 milyon 706 bin avro destek bütçesinin ayrıldığı süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimine yönelik proje başvurularının da 1 Mart'ta başlayacağı belirtildi.