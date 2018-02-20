Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

9 bin ton çipura ve levrek üretiyor

Muğla'nın Milas ilçesinde, atıl durumdaki tarlalarını değerlendiren köylüler, kurdukları toprak havuzlarda yıllık 9 bin ton çipura ve levrek üretiyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Milas'a bağlı Ekinambarı, Avşar, Yaşyer, Savran, İçme köylerinde,  pamuk tarlalarına havuz yaptıran köylüler, çipura ve levrek yetiştirmeye başladı.
 
Milas İlçe Tarım Müdürü Eşref Arslan, yıllık 65 bin ton civarında  balık üretimi yaptıklarını belirterek, "Balıkçılık sektöründen kentte yaklaşık 15  bin kişi faydalanıyor. Türkiye'de üretilen çipura ve levreğin yüzde 65'i Milas  bölgesinde yetiştiriliyor. Yıllık üretimimizin 56 bin tonu denizlerde 9 bin tonu  toprak havuzlarda gerçekleştiriliyor." dedi.
 
Özellikle son dönemde tarıma elverişli olmayan arazilerde toprak  havuzlar kurularak balık yetiştiriciliği yapıldığını vurgulayan Arslan, şunları  söyledi:
 
"Bize göre Milas üretiyor, dünya tüketiyor. Denizlerde tuz oranı binde  35, toprak havuzlarda da bin 7 ve 35 arası değişkenlik gösteriyor. Tuz ve sudaki  mineral seviyesi bu tür deniz balıklarının yetişmesi için uygun olduğu için ideal  bir üretim ortamı doğal olarak meydana gelmiş oluyor. Bu sektör, ilçemizde 15 bin  ailenin ekmek kapısı durumunda. Geçtiğimiz yıl Milas'tan 60 ülkeye 50 bin ton  civarında çipura ve levrek gönderdik." diye konuştu.
 
BALIĞIN LEZZETİ VE GÖRÜNTÜSÜNÜN GÜZELLİĞİ…
Milas İç Su Ürünleri Üreticileri Birlik Başkanı Muhammet Doğuç ise son  yıllarda soğuk hava deposu ve pazar ağını kurarak, balığı iç piyasaya pazarlayıp  üreticinin mağduriyetinin de önüne geçmeye çalıştıklarını belirtti. Doğuç, şöyle konuştu.
 
"Tarıma elverişli olmayan arazilerde suları kullanarak kültür balığı  yetiştiriyoruz. Özellikle son yıllarda ağırlıklı olarak levrek ve çipura yetiştiriciliği yapıyoruz. Üretimi meşakkatli bir aşama. En büyük girdimiz  elektrik. Bu konuda yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak üretim maliyetlerini düşürmeye çaba gösteriyoruz. Yetiştirilen balıkların en önemli özelliği toprak havuzlarda ve doğal bir ortamda yetişmiş olması. Toprak havuzlarda çok temiz ve kaliteli su kullanıyoruz. Balığımızın lezzeti ve görüntüsünün güzelliği bundan kaynaklanıyor.”
 
Özellikle Güllük-Dalyan bölgesi dahil olmak üzere bu havzadaki birçok  köyde toprak havuzlar kurularak balık üretimi yapıldığını, buradan iç piyasaya  pazarlandığını kaydeden Doğuç, bölgedeki 178 üreticinin toprak havuzlarda 9 bin  ton civarında balık üretimi yaptığını ifade etti.
 
"TOPRAK ÇORAK, SU TUZLU"
Tarla balıkçılığı yapan üreticilerden Ahmet Vural, önceki yıllarda  pamuk yetiştirdiğini, ancak son yıllarda pamuğun para etmemesi üzerine atıl kalan  tarlasında havuz kurup tarla balıkçılığı yapmaya karar verdiğini kaydetti.
 
Vural, "Özellikle toprağımız çorak, suyumuz tuzlu olduğu için böyle  bir alternatif geliştirdik. Deniz balığını karada yetiştirmeye başladık. Zevkli  ama çok yorucu bir iş. Havuzlardaki balığa ayırdığımız vakti evdeki çocuklarımıza  ayıramıyoruz. Balığa çocuğumuz gibi bakıyoruz. Yağmur çamur demeden havuzlarda  balık yetiştirip talebi karşılamaya çalışıyoruz. Bizim balığımız yer altı kaynak  sularından beslendiği için lezzetli." dedi.
 
Vural, Milas’a bağlı özellikle 7 köyün geçim kaynağını tarla  balıkçılığının oluşturduğunu ve ürünlerini iç piyasaya pazarladıklarını belirtti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Suriye´de Rejim yanlısı grupların Afrin´e giderken çekildiği belirtilen görüntüler

Suriye´de Rejim yanlısı grupların Afrin´e giderken çekildiği belirtilen görüntüler

İşte kahraman Halisdemir'in son fotoğrafı

İşte kahraman Halisdemir'in son fotoğrafı

Milli sporcu hem çobanlık yapıyor hem de şampiyonalara hazırlanıyor

Milli sporcu hem çobanlık yapıyor hem de şampiyonalara hazırlanıyor

Ölümün kıyısından dönen araç sürücüleri

Ölümün kıyısından dönen araç sürücüleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA