96 adet YHT setinin alımını ve üretimini kapsayan ihalenin ilk aşaması 5 Nisan'da yapılacak

Genel Müdürlüğün internet sitesinde yayımlanan ilana göre, 96 adet 250 kilometre hıza sahip YHT setinin alımı, belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılacak.

Sanayi İşbirliği Programı'na ilişkin yönetmelik kapsamında 96 YHT setine yönelik ön yeterlilik değerlendirmesinde son tarih 5 Nisan olarak belirlendi.

İhale kapsamında, 96 YHT seti, farklı versiyon YHT araçları için 30'ar kalem yedek malzeme, iki tam ölçekli ve hareketli YHT simülatörü, 10 masa tipi simülatör ve 2 eğitici kontrol istasyonu teminiyle yerli üretim ve test tesisi kurulumu, belgelendirme, tescil ve tip onay, teknik destek-bakım-onarım ve temizlik hizmetlerinin alımı yapılacak.

İlk aşamada 20 YHT seti yüzde 10 yerli katkı payıyla üretilerek ithal edilecek. İkinci aşamada 60 YHT seti yüzde 53 yerlilikle yapılacak. Üçüncü aşamada ise Milli YHT Projesi kapsamında 16 set, yüzde 74 yerlilik payıyla Eskişehir'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ'de (TÜLOMSAŞ) kurulacak tesiste imal edilecek.

Yerli üretim ve test tesisinin kurulumu Eskişehir'de yapılacak ancak talep edilen malların teslimatı Ankara'da olacak.