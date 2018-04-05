9.7 milyar lira ciro 420 milyon dolar ihracat

Mobilyadan enerjiye, demir çelikten tekstile kadar toplam 8 farklı sektörde 35 şirketiyle faaliyet gösteren Boydak Holding, Aralık 2017’de değişen yeni yönetimi ve ülke ekonomisindeki yüzde 7.4’lük büyümeye bağlı olarak çıtayı yükseltti. TMSF bünyesindeki Boydak Holding, 2018 yılında 9.7 milyar TL ciro hedefliyor. Basınla sohbet toplantısı düzenleyen Boydak Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, 2017 yılını 8.7 milyar TL ciro ve 377 milyon dolar ihracatla kapattıklarını belirterek “2017’nin ilk çeyreğinde konsolide ciromuz 1.9 milyar TL iken, 2018’in aynı döneminde 2.3 milyar TL’ye ulaştı. Bu yıl sonunda 9.7 milyar lira ciro ve 420 milyon dolarlık ihracat hedefliyoruz” dedi.

FETÖ’CÜ İMAJI SİLİNECEK

140 ülkeye yaptığı ihracat ile Türkiye ekonomisinin lider kuruluşları arasında olduklarını anlatan Ertekin, ekonomiye güç katmaya devam edeceklerini vurguladı. Bu yılın ilk 3 ayında yüzde 7.12 büyüme gerçekleştirdiklerini anlatan Ertekin “2017 yılında 11.5 milyon TL olan Ar-Ge yatırımlarını 2018 yılı ilk çeyreğinde 5.2 milyon TL olarak gerçekleştirdik. 14 bin çalışanımızla istihdama ciddi katkı yapıyoruz” dedi.

FETÖ soruşturmaları dolayısıyla Boydak Holding’e ait İstikbal, Bellona ve Mondi markalarını sosyal medyada FETÖ’cü gibi gösterilmeye çalışıldığına dikkat çeken Ertekin, bu algıyı kırmak için yeni motto belirleyeceklerini söyledi. Ertekin”Boydak 15 Temmuz’dan sonra FETÖ’cü olmayan bir yönetim tarafından yönetiliyor. El konulduğundan beri yeni bir yönetim var. Boydak Holding devlet güvencesi altındadır. Sosyal medyada bazen yalan, yanlış yazı ve yorumlar alıyor. Altını bir kez daha çiziyorum. Boydak Holding tamamen TMSF tarafından işletilmekte ve devlet güvencesi altındadır. Hiçbir yerle iltisaklı ve ilintili değildir. Boydak Holding, zayıflatılmadığı gibi tam tersi hiçbir dönemde olmadığı kadar iyi yönetilmektedir” diye konuştu.

HARAM OLSUN

Holdingin TMSF’ye devrinin ardından şirket çalışanlarının mağdur edildiğine yönelik eleştirileri de yanıtlayan Ertekin “14 bine yakın çalışanımızın maaşları sektör ortalamasının çok üzerinde. Sadece FETÖ’cü olduğu tespit edilip işten çıkarılanlar var. Buna müsamaha gösteremeyiz. Hala içeride kendini gizleyerek böyle çalışanlar varsa da aldıkları maaş haram zıkkım olsun” ifadelerini kullandı

JAPON TASARIMI

Mobilya markalarının dizaynlarını da değiştirip global ölçekte tasarımlar oluştrurmayı planladıklarını aktaran Boydak CEO’su Ertekin, bunun için Japonya ve Güney Kore’de ünlü tasarımcılarla temasa geçtiklerini söyledi. Öte yandan 3 mobilya markasını birbirinden ayrıştıracaklarını vurgulayan Boydak Holding CEO’su Ertekin “Markalarımızın çizgileri birbirine çok yakın. Bunları birbirlerinden ayrıştıracak tasarımlar gelecek” diye konuştu. Ertekin, yurtdışı mağaza ataklarının devam ettiğini belirterek, “140 ülkede 340 mağazamız var. Anadolu’da satılan tasarımlar özellikle Türklerin yaşadığı Almanya gibi ülkelerde de çok satıyor” dedi.

Boydak satılsa 500 talibi çıkar

Holdingin satış iddialarının asılsız olduğunu vurgulayan Boydak CEO’su Ertekin, “Bize şu ana kadar böyle bir teklif gelmedi. Biz zaten satış düşünürsek en az 500 talibimiz çıkar” dedi. Ertekin “Kasamızda 94.5 milyon dolar keş paramız var. Toplam ticari alacaklarımız 834 milyon lira. Buna karşılık 248 milyon lira ticari borcumuz var. Yaklaşık 600 milyon lira ticari alacağımız var. 2016 yılında 488 milyon lira vergi ödemiştik. 2017 yılında 462 milyon liraya indi bunda sebep katma değer vergisinin yüzde 8’e inmesi” dedi. “Boydak Holding, Türkiye ve dünya markasıdır” diyen Ertekin “2018 ayı sonunda 1.480 olan bayi sayımız, 1.508’e ulaştı. Boydak’ın mobilya markaları sektörde açık ara liderken, dünyada 5. büyük mobilya markası oldu. Türkiye’deki mobilya markalarının toplam mağazasından fazla mağazaya sahibiz. En yakın rakibimizle aramızda 4 kat fark var. İstikbal, Bellona ve Mondi gibi markalarımızla Kayseri, daha doğrusu Türkiye bizimle gurur duyabilir. Bizim en son markamız ve çocuğumuz gibi olan Mondi dahi en yakın rakibimizden fazla mağazaya sahip” açıklamasında bulundu.