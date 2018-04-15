AB, adaletsizliğe artık son vermeli
MÜSİAD, Avrupa’nın başkenti Brüksel’de şube açtı. MÜSİAD Başkanı Kaan, Gümrük Birliği Anlaşması’nın bir an önce revize edilmesini isteyerek AB’ye “Adaletsizliğe son verin” çağrısı yaptı.
- AHMET GEMİCİ
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle, şube ve temsilci sayısını artırmaya devam ediyor. Derneğin son şubesi Avrupa’nın başkenti olarak bilinen Brüksel’de açıldı. Açılış nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Gümrük Birliği Anlaşması’nın bir an önce revize edilmesini istedi.
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) adaylık süreciyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığına değinen Kaan, “Türkiye’nin tarihsel süreçte kaydettiği aşamalar ve bu süreçte verdiği emek hiçe sayılarak, AB tarafından birtakım haksızlıklar yapılıyor. Artık AB’nin bu adaletsizliğe son vermesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Kaan, yürürlükte olan ve AB lehine tek taraflı kazancı işaret eden Gümrük Birliği Anlaşması’nın bir an önce revize edilerek, küresel şartları karşılayacak ve her iki tarafın da kazanmasını sağlayacak şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
1.500 TÜRK ŞİRKET VAR
Belçika’dan 2002-2017 döneminde Türkiye’ye yapılan toplam yatırım miktarının 8,4 milyar dolar olduğunu anımsatan Kaan, 2016 sonu itibarıyla Türkiye’de 595 Belçikalı firma faaliyet gösterirken Belçika’da da yaklaşık 5 bin Türk firmasının bulunduğu bilgisini verdi. Kaan, 130 bin Türk vatandaşının yaşadığı Belçika’da yeni dönemde MÜSİAD şubesinin ülkeye değerli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, “MÜSİAD Belçika Şubesi’nin her iki ülkenin iş dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.
DESTEK OLUYORUZ
MÜSİAD’ın etkin olduğu her ülkede ticari ilişkilerini geliştirmek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için uygun zeminler hazırlanmasına katkı sunduğuna dikkati çeken Kaan, “İş insanlarımızın, faaliyet gösterdikleri ülkelere uyum sağlamaları ve karşılarına çıkan sorunların çözümü noktasında onlara destek oluyoruz” diye konuştu. MÜSİAD Belçika Başkanı Hayri Apaydın da “Bize yüklenen büyük vazifenin farkındayız” dedi. Programa Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Levent Gümrükçü ve AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı da katıldı.
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın gerçekleştirdiği Brüksel’deki şube açılışına çok sayıda davetli katıldı. Kaan, Belçika ile ticari ilişkileri geliştireceklerini söyledi.
73 ÜLKE VE 194 NOKTADA HİZMET
Abdurrahman Kaan, Türkiye’de 86 noktada faaliyet gösterdiklerini, yurt dışında 73 ülkede 194 noktada bulunduklarını ve MÜSİAD’ın ana yapısına ticaret diplomasisini yerleştirdiklerini dile getirdi. Kaan, derneğin ilk yurt dışı şubesinin 1993 yılında Köln’de açıldığını, global vizyon çerçevesinde Avrupa’da ve dünyada büyümeye devam ettiklerini söyledi. Kaan, MÜSİAD’ın büyük ve güçlü bir sermaye platformu olduğunu, aynı zamanda düşünce kuruluşu gibi de hareket eden, sosyal ve kültürel derinliğe sahip köklü bir yapı özelliği taşıdığını anlattı.
Yabancı yatırım iştahı artıyor
MÜSİAD Belçika Şubesi açılışının gala programı öncesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Abdurrahman Kaan, döviz kurlarında yaşanan dalgalanmayla ilgili, “Bu tür siyasi, dolarla dövizdeki artışların sonucunda özellikle Türkiye’deki fırsatları değerlendirmek isteyenlerin yapmış olduğu bir çalışmalar olarak düşünüyorum. Döviz arttıkça bizim paramızın değeri düşerken, özellikle yabancı yatırım iştahının da arttığını görüyoruz. Bu sayede de daha sonra baktığımız zaman çok ciddi yatırım yaptıklarını da görüyoruz” dedi. Enflasyonu daha ön planda tutacak önlemler alınması gerektiğine işaret eden Kaan, Türkiye’de üretimin daha fazla artırılması gerektiğini, enflasyon mücadelesi yapıldığı sürece kur etkisinin de azalacağını söyledi.
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