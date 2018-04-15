AB, adaletsizliğe artık son vermeli

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), dünyanın her noktasına ulaşma hedefiyle, şube ve temsilci sayısını artırmaya devam ediyor. Derneğin son şubesi Avrupa’nın başkenti olarak bilinen Brüksel’de açıldı. Açılış nedeniyle düzenlenen toplantıda konuşan MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Gümrük Birliği Anlaşması’nın bir an önce revize edilmesini istedi.

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) adaylık süreciyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşandığına değinen Kaan, “Türkiye’nin tarihsel süreçte kaydettiği aşamalar ve bu süreçte verdiği emek hiçe sayılarak, AB tarafından birtakım haksızlıklar yapılıyor. Artık AB’nin bu adaletsizliğe son vermesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Kaan, yürürlükte olan ve AB lehine tek taraflı kazancı işaret eden Gümrük Birliği Anlaşması’nın bir an önce revize edilerek, küresel şartları karşılayacak ve her iki tarafın da kazanmasını sağlayacak şekilde gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

1.500 TÜRK ŞİRKET VAR

Belçika’dan 2002-2017 döneminde Türkiye’ye yapılan toplam yatırım miktarının 8,4 milyar dolar olduğunu anımsatan Kaan, 2016 sonu itibarıyla Türkiye’de 595 Belçikalı firma faaliyet gösterirken Belçika’da da yaklaşık 5 bin Türk firmasının bulunduğu bilgisini verdi. Kaan, 130 bin Türk vatandaşının yaşadığı Belçika’da yeni dönemde MÜSİAD şubesinin ülkeye değerli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, “MÜSİAD Belçika Şubesi’nin her iki ülkenin iş dünyası için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

DESTEK OLUYORUZ

MÜSİAD’ın etkin olduğu her ülkede ticari ilişkilerini geliştirmek ve yeni yatırım fırsatlarını değerlendirmek için uygun zeminler hazırlanmasına katkı sunduğuna dikkati çeken Kaan, “İş insanlarımızın, faaliyet gösterdikleri ülkelere uyum sağlamaları ve karşılarına çıkan sorunların çözümü noktasında onlara destek oluyoruz” diye konuştu. MÜSİAD Belçika Başkanı Hayri Apaydın da “Bize yüklenen büyük vazifenin farkındayız” dedi. Programa Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Levent Gümrükçü ve AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı da katıldı.

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan’ın gerçekleştirdiği Brüksel’deki şube açılışına çok sayıda davetli katıldı. Kaan, Belçika ile ticari ilişkileri geliştireceklerini söyledi.