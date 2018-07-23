AB: Ticaret konusundaki görüş farklılıkları G20'de giderilemedi

Global ticari gerilimlerin yüksek olduğunu ve daha da tırmanması tehlikesi bulunduğunu belirten Moscovici, ancak gerilimin ekonomik etkilerinin şu ana kadar sınırlı kaldığını da belirtti.

Moscovici, "Toplantı gergin geçmedi, karşılıklı bir dinleme havası vardı. Bunun bir şeylerin başlangıcı olacağını umuyorum. Ancak pozisyonlar hala birbirlerine yaklaşmadı" diye konuştu.