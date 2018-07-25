AB ve Birleşik Krallık WTO'da ayrılma sürecini başlattılar Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık, ayrılma için Dünya Ticaret Örgütü'nde (WTO) resmi süreci başlattılar. WTO'nun 23 yıllık tarihinde ilk kez böyle bir ayrılma yaşanacak.