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AB ve Birleşik Krallık WTO'da ayrılma sürecini başlattılar

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık, ayrılma için Dünya Ticaret Örgütü'nde (WTO) resmi süreci başlattılar. WTO'nun 23 yıllık tarihinde ilk kez böyle bir ayrılma yaşanacak.

  • DHA
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Aylardır süren diplomatik hazırlığın ardından yürürlüğe girecek olan ayrılma sonrası, Birleşik Krallık'ın mal ticareti konusunda hak ve yükümlülükleri AB'den ayrılacak. Bunun ardından hizmet ticaretine ilişkin ham ve yükümlülüklerin ayrılmasına geçilecek.
 
WTO üyeleri, Birleşik Krallık'ın hazırladığı 719 sayfalık taslağı 3 ay içinde gözden geçirecekler ve itiraz olmadığı takdirde onay sürecine geçilecek.

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