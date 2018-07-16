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ABD Avrupalı şirketlerin İran yaptırımlarından muaf tutulması talebini reddetti

ABD, İran'da yasal iş faaliyetleri yürüten Avrupalı şirketlerin yaptırımlardan muaf tutulması talebini reddetti.

  • DHA
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BBC'nin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupalı devletlere mektubunda, şirketler adına AB'nin yaptığı talebi, "İran'a maksimum baskı uygulamak istedikleri" için reddettiklerini söyledi.
 
Pompeo, yalnızca AB ulusal güvenliği çıkarlarına yararlı olacak durumlarda istisnalar olabileceğini ifade etti.
 
AB, Washington'un İran'a yeni yaptırımları nedeniyle milyarlarca dolarlık ticari ilişkilerin tehlikeye girmesinden kaygılanıyor.
 

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