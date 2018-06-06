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ABD borsaları yükseldi, Nasdaq rekor tazeledi

New York borsası, hafta ortasında yükselirken, Nasdaq Teknoloji Endeksi rekor tazeledi.

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Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 346,11 puan (yüzde 1,40) artışla 25.146,39 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 23,55 puan (yüzde 0,86) yükselişle 2.7725 puana çıktı.

Son 3 gündür rekorla kapanan Nasdaq Teknoloji Endeksi de 51,38 puan (yüzde 0,67) değer kazanarak, yeni rekorunu 7.689,24 puana taşıdı.

Analistler, endekslerdeki yükselişi ticaret savaşı endişelerinin yatışmasına ve ABD hazine tahvillerinin getirisindeki artışla değerlenen finans hisselerine dayandırdı.

Bu arada, ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkenin dış ticaret açığı, nisanda ihracatın rekor kırmasıyla son 7 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

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