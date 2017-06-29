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ABD her gün 325 bin yolcuya kök söktürecek

ABD, Türkiye’nin de aralarında bulunuğu 8 ülkeye uyguladığı ‘kabinde tablet yasağı’nı tüm dünya geneline genişletmek yerine güvenlik önlemlerini artıracak.

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Güvenlik önlemleri kapsamında uçak ve yolcu bölgeleri etrafında artırılmış güvenlik protokolü uygulanacak. Koku alan köpeklerle denetim genişletilecek ve yolcuların kalkıştan önce  görevlilerce kontrolden geçirilebilecekleri alanlar artırılacak. Hem yolcular hem de şahsi elektronik cihazları olası patlayıcı madde taşıyabileceği gerekçesiyle denetimden geçecek.

Ancak bu önlemlerin havayollarında daha fazla aksamalara neden olabileceği belirtiliyor. Bu yeni önlemler her gün ABD’ye 105 ülkedeki 280 havaalanından kalkan, 180 havayolu firmasına ait yaklaşık 2 bin uçuşu kullanan 325 bin yolcuyu etkileyecek. ABD İç Güvenlik Bakanı John Kelly, “Hiçbir şey yapmamak gibi bir seçenek yok” dedi ve havayolu firmalarının yeni önlemlere uyacağına inandığını belirtti. Kelly, bu adımların güvenliği sıkılaştırmaya dair atılan son adımlar olmayacağını da söyledi.

ABD mart ayında aralarında Mısır, Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar ve Türkiye’nin de olduğu 8 ülkedeki 10 havalimanından kalkan uçuşlarda dizüstü bilgisayarları yasaklayarak, bombaların elektronik cihaz kılıfı altında kabine sokulmasını önlemeye yönelik bir adım atmıştı. ABD’nin ardından İngiltere de hızlı bir şekilde aynı önlemi hayata geçirmişti.

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