ABD ile 20 milyar dolarlık ticarete ‘yaptırım’ gölgesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD’li papaz Andrew Craig Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulanacağı tehdidinde bulunması, iki ülke arasındaki 20 milyar doları aşan dış ticaret hacmine sahip köklü ekonomik ilişkileri gündeme getirdi.

TEHDİTLE ÇÖZÜM OLMAZ

ABD, 2017 verilerine göre Türkiye’nin en önemli beşinci ihraç pazarı konumunda yer alıyor. Söz konusu ülkeye ihracat, toplam ihracatın içindeki yüzde 5,5’lik bir payı oluşturuyor. Türkiye’nin ABD ile ticaretinde dış ticaret açığı son 3 yılda giderek düşerek, 2017 yılında bir önceki yıla göre yüzde 22.4 azaldı ve 3.3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. ABD’ye ihracat 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 30.7 artarak 8.7 milyar dolar seviyesine çıktı. 2017 yılında ABD’den ithalat bir önceki yıla göre yüzde 9.9 artış ile 11.9 milyar dolar oldu. Geçen yıl Türkiye ABD’nin ihracatında yüzde 0.6’lık payıyla 28’inci sırada yer aldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, dünyada herkesin birbirine ihtiyacı olduğu bir süreçten geçildiğini belirterek, dost ve müttefikler arasında sorunları çözmenin yolunun ‘yaptırımlar’ olmaması gerektiğini vurguladı. Ekonomik yaptırımların ABD’ye düşmanlık beslemeyen Türk halkını etkileyeceğinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Yalçındağ, “Sorunlar tehditle değil diyalogla çözülmeli. Kanallar açık tutulmalı ve geri dönülemeyecek söylemlerden kaçınılmalı. İş dünyası olarak NATO zirvesinde gördüğümüz karşılıklı samimiyetin ileriye taşınmasını ümit ediyoruz” ifadesini kullandı.