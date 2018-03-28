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ABD ile Çin arasında yaşanan "ticaret savaşı" küresel piyasalarda Türkiye’ye yarayacak

ABD'nin kendisine en büyük rakip olarak gördüğü Çin'e karşı başlattığı ticaret savaşı Türkiye için büyük bir fırsata dönüşecek.

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ABD'nin başından beri karşı çıktığı ve engellemek için farklı sabotajlar gerçekleştirdiği "İpek Yolu" projesi bu savaşın nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Çünkü ABD projenin dışında kalmak ve tüm kontrolü Çin'e bırakmak istemiyor.
 
Ancak ABD'nin Çin'i zayıflatmak için başlattığı bu savaş, küresel ekonomi dengelerini değiştirecek "Kuşak ve Yol" projesinin hayata geçmesiyle Türkiye için büyük bir fırsat olacak.
 
TÜRKİYE MERKEZDEKİ ÜLKE
 
65 ülkeyi kapsayan bu dev altyapı projesinin merkezinde Türkiye bulunuyor. Sadece Çin'i değil aynı zamanda tüm Asya kıtasını kalkındıracak güce sahip olan projede 1 trilyon dolarlık yatırım söz konusu...
 
4 SAATLİK UÇUŞ 52 ÜLKEYE ULAŞIM
 
İpek Yolu projesinin merkezinde olan Türkiye, ticaret ekseninin Batı’dan Doğu’ya kaydığı bu süreçte 4 saatlik uçuş mesafesi ve 52 ülkeye ulaşımı ile ekonomik olarak daha da öne çıkacak.
 
(Ekotrent)

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