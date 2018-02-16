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ABD ile 'normalleşme' adımıyla dolar 3.75 liranın altında

Türkiye'nin ABD ile ilişkilerinin 'normalleşmesine' yönelik adımların etkisiyle dolar 3.75 liranın altına gerilerken, Borsa İstanbul Endeksi 117 bin puanı aştı.

  • DHA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Dün akşamdan beri ortaya konan irade ile ilişkileri tekrar normalleştirme konusunda anlayışa vardık" dedi.
 
Çavuşoğlu'nun bu açıklamasının piyasalarda, ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir adım olduğu yönünde algılanmasıyla, erken saatlerde 3.77 liranın üzerinde olan dolar 3.7437 liraya kadar geriledi.
 
Erken saatlerde 4.7350 lira ile yeni rekor kıran euro da, parite etkisiyle 4.70 liranın da altına gerileyerek, 4.6934 liraya indi.
 
Yeni güne yüzde 0.51 artışla 116 bin 823 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi de, Çavuşoğlu'nun açıklamalarının ardından 117 bin 172 puana kadar yükseldi.

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