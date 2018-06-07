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ABD Merkez Bankasının raporuna göre, ülkede tüketici kredileri tutarı nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 9,3 milyar dolar (yüzde 2,9) arttı

ABD'de tüketici kredileri, nisanda 9,3 milyar dolar artarak son 7 ayın en küçük yükselişini kaydetti.

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ABD Merkez Bankasının (Fed) raporuna göre, ülkede tüketici kredileri tutarı nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla 9,3 milyar dolar (yüzde 2,9) artarak toplam 3 trilyon 882 milyar dolara ulaştı.

Eylül 2017'den bu yana en düşük performansını kaydeden veriye ilişkin artış beklentisi 14 milyar dolar olarak belirlenmişti.

Beklentinin altında kalan tüketici kredileri, kredi kartı ve benzeri devir yapan kredilerin yüzde 2,6 artması belirleyici oldu. Devir yapan krediler, 2017 yılında ortalama yüzde 6 artış kaydetmişti. Buna ilaveten, ev, araba ve öğrenci borçları gibi devir yapmayan kredilerin nisanda yüzde 3 yükseldiği bildirildi. Bu, devir yapmayan kredilerin Eylül 2017'den bu yana en ufak artışı oldu.

Raporda, ayrıca, mart ayı tüketici kredilerindeki artışın 11,6 milyar dolardan 12,3 milyar dolara revize edildiği kaydedildi.

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