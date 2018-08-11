ABD Türkiye’nin yerli savunma sistemlerinden rahatsız

Ankara Kriz ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (ANKASAM) dış politika uzmanları, ABD’nin yaptırım kararının arkasında, Türkiye’nin Orta Doğu, Ön Asya, Uzak Doğu ve Avrupa ile geliştirdiği yeni ticari, askeri ve siyasi stratejilerin olduğu görüşünde birleşiyor. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Mehmet Seyfettin Erol, ABD’nin Türkiye’nin kendi savunma sistemlerini geliştirmesi ve S-400 füzelerini Rusya’dan almasından duyduğu rahatsızlığı Bronson davasının arkasına gizleyerek Türkiye’ye zorluk çıkarttığını söyledi.

YAPTIRIM İHTİMALİ DÜŞÜK

Erol “Asıl husus, ABD’nin yaptırım kararlarının yalnızca Brunson davasıyla ilişkili olmadığıdır. Zira ABD’nin rahatsızlığı, Ankara’nın çok yönlü dış politikasından kaynaklanmaktadır. Unutulmaması gerekir ki son dönemde Türkiye’nin, Suriye konulu Astana Müzakereleri, terör örgütü PYD-YPG-PKK’ya karşı operasyonları ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda Rusya ile geliştirdiği işbirliği süreci üzerinden bağımsız dış politika refleksi geliştirmektedir” diye konuştu.

Erol, ABD’nin Türkiye’ye karşı kendi iç hukukunu kullanarak FETÖ elebaşı ve Halkbank konusu ile ilgili gelişmeler üzerinden Türkiye’yi uzun süredir baskı altında tutmaya çalıştığını kaydetti. ANKASAM Uluslararası Hukuk Uzmanı Olimjon Sobir, bireysel boyuttaki yaptırımların devlet düzeyindeki ekonomik yaptırımlara dönüşme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

YALAN HABERLER VAR

Türkiye için özel hazırlanmış bir yaptırım paketinin varlığına dair herhangi bir resmi açıklamanın olmadığını aktaran Sobir, “Türk şirketler ve kişilerden oluşan bir ekonomik yaptırım listesi hazırlandığına dair ortaya atılan iddia Bloomberg ajansının kendi kaynaklarına dayandırdığı bir haber olup resmi olarak doğrulanmamıştır. Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise Mike Pence, Papaz Andrew Brunson serbest bırakılana kadar genel olarak sert ekonomik yaptırımların uygulanacağını söylemiş; fakat bir yaptırım listesinin hazırlandığından bahsetmemiştir” dedi.