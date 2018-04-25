ABD ve Almanya’yı kıskandıran şov

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen Türkiye’nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow, Antalya’da başladı. 10 milyar dolarlık iş hacmi oluşturması beklenen fuar dünya havacılık devlerini buluşturdu. Fuar daha açılmadan Almanya ve Amerika’yı da tedirgin etti. Amerika ve Almanya, 30 yıldır aynı tarihlerde düzenledikleri havacılık fuarının tarihlerini değiştirip, Antalya ile aynı güne koydular. 29 Nisan’a kadar sürecek Antalya’daki fuara 55 ülkeden 400 dev şirket katılıyor. Açılışta konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel “100’ü aşkın ülkeden 500 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz” dedi.

DEV UÇAKLAR GELDİ

Savunma Sanayi Müsteşarı Prof. Dr. İsmail Demir de “Dünyada Türkiye’deki havacılık algısı son yıllarda olumlu yönde değişmiştir” dedi. Bu arada Moskova, fuarın düzenli katılımcısı olacağını duyurdu. Antalya’ya 200 milyon liralık katkı hedefiyle yola çıkılan fuarın ilk gününde Türk polisi, sahil güvenlik ve jandarmanın alandaki gösterileri ilgiyle izlendi. Fuarın en gözde uçağı, dünyada sadece bir adet olan Qatar Airways’e ait Airbus A350-1000 oldu. Fuarın diğer gözde uçağı en yeni kargo uçağı Boeing 777 idi. Öte yandan fuarda GE Havacılık ile THY, Boeing 787 Dreamliners uçaklarının motor temini için anlaşma yaptı.

Antalya Havalimanı’nda başlayan fuarın ilk günü Türk polisi, Sahil Güvenlik ve Jandarma’nın hava birimleri gösteri yaptı.

Eurasia Airshow’da ziyarete açılan uçaklara ilgi büyük oldu. Fuarda Rus S-400 füzelerinin maketi de ilgi gördü.