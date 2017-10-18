ABD'de 2027'de internetten 1 trilyon dolarlık satış beklentisi

ABD'de internet üzerinden yapılan satışların 10 yıl sonra, 2027'de 1 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğü bildirildi.

ABD'deki iş dünyası danışma şirketi FTI Consulting'in raporunda, ülkede internet üzerinden yapılan toplam satışların bu yıl 445 milyar dolara çıkmasının beklendiği belirtildi.

Ülkede bu satışların 2020'de 600 milyar doların üzerine tırmanmasının tahmin edildiğine yer verilen raporda, 2027'de ise 1 trilyon dolara ulaşmasının öngörüldüğü vurgulandı.

ABD'de internet satışlarının bu yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15,5 arttığına dikkat çekilen raporda, bu artış oranının gelecek 10 yılda yüzde 9 seviyesinde olmasının beklendiği kaydedildi.

"Hane halkının yüzde 90'ı yakın gelecekte internetten alışveriş yapacak"

Raporda, Amerikalıların yüzde 43'ünün ayda en az birkaç kez internetten alışveriş yaptığı bilgisine yer verilerek, yakın gelecekte ABD'de hane halkının yüzde 90'ının internet üzerinden alışverişi tercih etmesinin öngörüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan, raporda ABD'de internet satışlarının 750 milyar dolarlık gıda sektöründe sadece yüzde 2'lik payının olduğu bildirilerek, 2027'de bunun ancak yüzde 19'a ulaşmasının tahmin edildiği aktarıldı.

Raporda, ABD'li e-ticaret devi Amazon'un internet satışlarındaki pazar payının geçen sene yüzde 34,2 olduğu, 2027'de ise yüzde 53,5'e çıkmasının beklendiği ifade edildi.