ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı arttı

Petrol sahası hizmeti şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık veriler, 4-10 Ağustos döneminde bir önceki haftaya göre ABD'de petrol sondaj kulesi sayısının 10 adet arttığını gösterdi.

Böylelikle geçen hafta 859 olan ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 869'a yükseldi.

Ayrıca, ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısındaki yükseliş, mayıs ayından bu yana en yüksek haftalık artış oldu.