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ABD'de tüketici güveni 1 puan yükseldi

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, nisan sonunda ay ortasına kıyasla 1 puan yükselerek 98,8 oldu.

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ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) nisanda 98,8 değerini alarak beklentinin üzerinde gerçekleşti.

Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesinin raporuna göre, UMICH, nisan sonunda ay ortasına kıyasla 1 puan yükselerek 98,8 oldu.

Mart ayında nihai 101,4 değerini alan endekse yönelik piyasa beklentisi 98 olarak belirlenmişti.

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