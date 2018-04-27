ABD'de tüketici güveni 1 puan yükseldi
Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesi'nin raporuna göre, UMICH, nisan sonunda ay ortasına kıyasla 1 puan yükselerek 98,8 oldu.
- AA
ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) nisanda 98,8 değerini alarak beklentinin üzerinde gerçekleşti.
Amerikalı tüketicilerin eğilimlerini ölçen Michigan Üniversitesinin raporuna göre, UMICH, nisan sonunda ay ortasına kıyasla 1 puan yükselerek 98,8 oldu.
Mart ayında nihai 101,4 değerini alan endekse yönelik piyasa beklentisi 98 olarak belirlenmişti.
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