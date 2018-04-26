Son Dakika Haberleri 26

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

ABD'den Boeing-THY açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava Yollarını (THY), Boeing'le yaptığı ticari anlaşmadan dolayı tebrik etti.

  • 3
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, THY ve Boeing arasındaki  anlaşmanın, iki ülkenin ekonomik iş birliği adına önemine vurgu yapıldı.

 Açıklamada, "Türk Hava Yollarını, 12 Mart'ta, 5 tane artırma opsiyonuyla birlikte 25 Boeing 787-9 Dreamliners sipariş ettiğini açıklamasından ve 25 Nisan tarihinde bu uçaklar için GE motorları almasından dolayı tebrik ederiz." denildi.

Toplam değeri 10 milyar doları aşan anlaşmanın, iki ülke arasındaki ticari iş birliğini genişletmek adına önemine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

THY'YE TEBRİK MESAJI

"Boeing ve GE dahil olmak üzere Amerikan şirketleri Türkiye pazarına  kendilerini adamış durumdalar ve Türkiye'ye yaptıkları yatırımlar yeni kapasite  ve yetenekler ortaya çıkardı,  bölgedeki sosyo-ekonomik gelişim için yenilikçi  çözümler sundu. Özellikle havacılık sektörünce, Amerikan şirketleri, değer  ekleyen üretim, ithalat, yüksek teknolojili işler ve inovasyon sunuyor. GE,  Boeing, Türk Hava Yolları ve Türkiye hükümetini bu önemli açıklamadan dolayı tebrik ediyoruz. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik iş birliğini daha da ileri bir seviye getirmek için sabırsızlanıyoruz."

Dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing'le THY arasındaki  anlaşma 12 Mart tarihinde açıklanmıştı.

Boeing'den yapılan açıklamada da THY'nin 787-9 Dreamliner tipi yolcu  uçaklarına yönelik siparişinin karara bağlandığı belirtilmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinden ilk görüntüler

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

'Yılanların Efendisi' yılan tarafından öldürüldü

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Kolay gibi görünen çok zor sorular

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

Türkiye'de hangi il hangi takımı tutuyor

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA